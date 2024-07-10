Tahir Elçi kararının gerekçesi açıklandı.. “Ölüm anına dair görüntü tespit edilmedi"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'te çıkan çatışma sırasında yaşamını yitiren Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin "bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polisler F.T., M.S. ve S.T.'nin beraatine karar verildi.

Mahkeme, beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Elçi'nin hayatını kaybettiği olay yerine bakan Mardin Kebapevine ait 4 Nolu güvenlik kamarasına ait görüntülerin tekrar incelendiği ifade edilen kararda, iş yerine ait kayıt cihazı üzerinde inceleme yapan TÜBİTAK'ın, cinayet anını gören bir kayda rastlanılmadığına dair rapor hazırladığına dikkat çekildi. Cihazda bulanan görüntü kayıtlarının ise 2010 tarihli olduğu aktarılan karada, olaya dair açık kaynak, basın ve polislerce kayıt altına alınan görüntüler üzerinde yapılan incelemede, "Tahir Elçi'nin ölüm anına dair herhangi bir görüntünün tespit edilemediği kaydedildi. Kararda, olay yerinde tekrar keşif yapılması yönündeki taleplerinin dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.

"ÖLÜME YOL AÇAN SİLAH BELLİ DEĞİL"

Olay yerindeki polis memurlarından hangisinin kesin olarak Tahir Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespiti mümkün olmadığı belirtilen kararda, Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren atışın kimin silahından atıldığının tespit olunamadığı anlaşıldığından sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kanaat elde edilemediğinden sanıkların beraatlerine karar verildiği kaydedildi.