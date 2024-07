TBMM Dışişleri Komisyonu 12 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresindeki risk ve tehditlerin azalmadığını hatta bazılarının da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Bunun en çarpıcı örneğinin Gazze'de yaşandığına dikkati çeken Oktay, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 38 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu kriz konusunda en başından beri izlediği ilkeli ve açık tutumunda bir değişiklik olmadığına işaret eden Oktay, "İlk günden beri nereden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin masum sivillere yönelik her türlü saldırı, şiddet ve eziyetin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. İsrail'in ve sivillere yönelik saldırıların sorumlusu olan İsrailli yöneticilerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini savunduk. Sorunun asıl sebebinin İsrail'in on yıllardır devam eden ve giderek genişleyen işgal ve baskısı olduğunu özellikle ifade ettik. Hem Filistin hem de İsrail için kalıcı barış ve istikrarı sağlamalarının tek yolunun iki devletli çözümün derhal uygulanmasını olduğunu savunduk. İsrail'in saldırganlığı karşısında durulmadığı takdirde çatışmanın bölgemize ve hatta daha da geniş bölgelere yayılabileceğini her ortamda ve her fırsatta anlattık." diye konuştu.

Oktay, İsrail'in dünya kamuoyunun tepkisini aldığını, İsrail ve yöneticilerinin soykırım suçuyla yargılandığını, iki devletli çözüme olan uluslararası desteğin arttığını kaydetti.

Bunlara rağmen İsrail hükümetinin saldırganlıktan vazgeçmediğini dile getiren Oktay, "Şimdi de Lübnan'a yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu herkesin malumudur. İsrail artık akıl ve mantıkla değil, başındakilerin iktidarını koruma telaşıyla yönetilen bir ülkeye dönüşmüş durumda. Ümit ederiz verdikleri destekle İsrail'in bu tavrının devamını sağlayan ülkelerde aklı selim yola dönerler." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatan Oktay, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs sorununa da değinen Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin ve adadaki Türklerin yanında olacağını belirtti.