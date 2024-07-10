Tugay’dan Saygılı’ya 90 dakika için ’özel’ teşekkür... Yapıcı işbirliği çabamız sürecek!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME'de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ 'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ' MESAJI VERMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi. Daha önce iki kez oy dosyadaki eksikler nedeniyle geri çevrilmiş, AK Parti Kanadından Büyükşehir Belediyesine işbirliğine hazırız mesajı gelmişti.

İADE-İ ZİYARETTE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yaptığı iade-i ziyarette de gündeme gelen konunun ardından Saygılı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde sorunun çözümü için harekete geçti.

SAYGILI DEVREYE GİRDİ

Daha önce iki kez kabul görmeyen önerge dün yine UKOME Genel Kuruluna geldi. Bu sefer önerge kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de oyları ile oy birliği ile kabul edildi. Uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın onayının ardından yürürlüğe giureceği açıklandı.

YAPICI İŞBİRLİĞİ ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK

90 dakika uygulamasının UKOME Genel Kurulundan oy birliği ile geçmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sevindirdi. Tugay konuya ilişkin açıklama yaparak katkılarından ötürü AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya teşekkür etti. Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada. "Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME'de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

