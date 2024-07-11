AK Parti’de kongre süreci eylülde başlıyor

AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci netleşiyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları ile kamp sürecini geride bırakan AK Parti'nin eylül ve ekim aylarında kongre süreci başlayacak. AK Parti kaynakları bu süreç içerisinde de değişimlerin meydana gelmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca parti kaynakları kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'da da bir değişime gidebileceğini belirtti. Büyük kongrenin 2025 yılında yapılabileceği ifade edildi. Yerel seçimlerinin ardından il başkanları ile başlayan değişim sürecinin kongre sürecine girilmeden başlaması bekleniyor. AK Parti'de değişimin her zaman için olabilecek bir durum olduğunun altını çizen kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle bu sürecin yürüdüğünü belirtti. AK Parti kongre sürecine giderken de Türkiye buluşmalarını da gerçekleştirecek. Bu buluşmaların farklı illerde yapılması bekleniyor. Buluşmalar, il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak değerlendirilirken bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri de etkinliklere katılacak.