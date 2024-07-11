Bakan Kurum deprem bölgesindeki 5 ile ziyarette bulunacak: Çalışmaları yerinde inceleyecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Bakan Kurum'un deprem bölgesindeki yoğun mesaisi sürüyor.

Yarından itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya gidecek olan Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek il koordinasyon toplantılarına katılacak, afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyecek.

Adıyaman'a yarın gidecek olan Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'te, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'da temaslarda bulunacak.