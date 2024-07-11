Sığınaklar sil baştan yenilendi

DARBE gecesi tam donanımlı olduğu düşünülen sığınaklara inen milletvekilleri ve gazeteciler karşılaştıkları tablo karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Doğalgaz boruları ve elektrik hatlarının geçtiği sığınaklarda, içilecek su sistematiği ve elektrik kesilince kullanılacak jeneratör bile yoktu. Sığınaklarda oturacak yerin dahi olmaması, böylesine acil durumlardaki tüm eksiklikleri gözler önüne serdi. O gece yaşananlardan ders çıkaran TBMM yönetimi, Başkan Kahraman'ın talimatıyla acil durum planları ve modern sığınaklar hazırladı. İkinci bir çıkış kapısı bulunmayan sığınaklara doğrudan Meclis bahçesine açılan gizli çıkış güzergâhları yapıldı. Yenilenen sığınaklar, her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde ve olası tehlikelere karşı güvenli hale getirildi.