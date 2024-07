Zirvede yoğun diplomasi trafiği

ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmelerinde, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konularda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısına, uluslararası medyanın ilgisi büyük oldu. Erdoğan'ın, NATO'nun Ukrayna- Rusya savaşına yaklaşımı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı değerlendirmeleri dünya da da büyük yankı uyandırdı:NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim desteği girişimini onayladık. Ukrayna'ya çok yıllı mali destek sağlanmasını ve Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. Türkiye, yıkıcı etkilerini hep birlikte hissettiğimiz, müşterek güvenliğimizi tehlikeye atan bu savaşın sona ermesine yönelik gayretlerini ilk günden beri yoğun şekilde devam ettirmektedir. İstanbul süreciyle başlattığımız, Karadeniz girişimiyle taçlandırdığımız temaslara yeniden başlanması ve diplomasiye şans tanınması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. NATO'nun, Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi paylaştım. İki komşumuz arasındaki çatışmalarda ilk günden beri ortaya koyduğumuz dengeli, soğukkanlı ve hakkaniyetli tavrı bundan sonra da kararlılıkla devam ettireceğiz.İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.(F-16 alımının ölçeğinin küçülmesi) Bu konuyla ilgili Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Ayrılırken yine hatırlattım. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular.3 gün süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri ve sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde "Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" mesajını vermişti. Erdoğan'ın NATO müttefiklerine verdiği "Teröre geçit yok" mesajı uluslararası medyada manşetlere taşındı. Haberlerde Türkiye'nin Rusya – Ukrayna savaşındaki rolüne de bolca vurgu yapıldı. Uluslararası ajanslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan dünyayı NATO-Rusya çatışmasına karşı uyarıyor" başlığıyla duyururken Türkiye'nin Ukrayna konusundaki arabuluculuk rolünün altı bir kez daha çizildi. Türkiye'nin İsrail ve NATO işbirliğine karşı gösterdiği tutum İsrail medyasında geniş yankı buldu. Times of Israel ve The Jerusalem Post gibi gazetelerin tümü Erdoğan'ın bu sözlerine manşetten yer verdi.