Avrupa’ya kaçmaya çalışan 4 bin FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de kolluk kuvvetleri 8 yılda sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 bin 146 kişiyi yakaladı. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, 9. Hudut Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış, kimi ise PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle işbirliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.Güvenlik güçleri, FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında 4 bin 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlar arasında KHK ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyen ile avukatların olduğu belirlendi. Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı. Kumcu, 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hudut askerlerinin yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da cezaevine gönderildi. Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y., 2017 yılında yakalanarak İstanbul'da tutuklandı. İpsala'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de jandarmadan kaçamadı. M.E., 2019'da "silahlı terör örgütüne üyelik"ten Ankara'da tutuklandı. Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken Kasım 2020'de yakalandı.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2022 yılı haziran ayında yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. AAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerinin yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de, yüzde 23'nün de Almanya'da olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında FETÖ'ye yönelik kararlılıkla yürütülen mücadele ve düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün yurtiçinde hareket edemez hale getirildiğini belirten Yerlikaya, "Bu kabine döneminde FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen 6 bin 25 operasyonda 9 bin 738 kişi gözaltına alındı, 1697 şahıs tutuklandı, 2 bin 36 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi" bilgisini verdi. Yerlikaya, örgütün darbe girişimi sonrasında yurtdışında elde ettikleri gelirle yurtiçi faaliyetlerini finanse etmeye ve Türkiye'deki yapılanmasını bu şekilde korumaya çalıştığını kaydederek, "Bu her ne kadar muhataplarımıza anlatılmış olsa da firari örgüt mensuplarının yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de ve yaklaşık yüzde 23'ünün de Almanya'da olduğu değerlendiriliyor" dedi.