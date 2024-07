15 Temmuz’un seyrini değiştiren davranışıyla akıllara kazındı! Saman balyalarını yaktı, F16’ların uçmasını engelledi

Kazanlı darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giderek Ankara'yı bombalayan F-16'ları durdurmaya çalışan Kahramankazanlılarla beraber Akıncı Üssü'ne giden Bitik, F-16'ların uçmasını engellemek için tarlasındaki saman balyalarını yakarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti.

Hain darbecilerin kalkışmasıyla hareketlenen 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Muhtar Bitik, "Üzerinden 4 sene geçti ama o gün anlatılmaz yaşanır. Valla o gün bizim başımızda böyle bir Cumhurbaşkanı olduktan sonra bizim başımıza Türkiye'nin başına hiçbir şey olmayacağını Rabbim biliyordu, halk da biliyordu. Şimdi olsa, yine aynı şeyi yaparız" dedi.

GEREKİRSE SAMAN DEĞİL ARABAMIZI YAKARDIK

Bitik, "Tarım Bakanlığı bizi aradı ve 'zararınız ne kadar ise ödeyelim' dediler. Biz de bunu vatan için, devlet için yapmışız dedik ve parayı reddettik. Saman bizim için çok önemli ama o an söz konusu olan vatandı. Biz o an canımızı ortaya koyduk. Samanın hiçbir önemi yok. Cumhurbaşkanımız inin aşağı dedi, biz de indik. Arabanızı yakın dese biz yakacaktık. Biz bunları maddiyat için yakmadık. Allah için, vatan için yaktık" ifadelerini kullandı. Gazilik unvanını almayı kabul etmediğini anlatan Bitik, "Şunu biliyorum ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, benim devletten alacak bir şeyim yok. Allah'a şükür elimiz ayağımız tutuyor. Devletimiz her zaman büyüktür. Vatan için, millet için yaktık. Şu bilinmelidir ki, bu devletin başında Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinde vatanını seven çok duyarlı arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun" dedi.