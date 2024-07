Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: Bu millet, toprağına uzanan eli kırar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi başkanıyken Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı yapının silahlı terör örgütü olduğunu ilk defa belgeledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Tahşiye soruşturması hakkında rapor hazırladı ve "Bu yapı (FETÖ) terör örgütüdür" ifadelerini kullandı. Söz konusu raporun ardından FETÖ mensupları gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya başladı. FETÖ, Turgut Aslan ve ekibinin çalışmalarıyla çökertildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alındı. Karargahın bahçe kısmında elleri bağlıyken Turgut Aslan'a ateş edildi ve ağır yaralandı. Koruma polisi Hasan Gülhan'ın da elleri ve gözleri bağlanarak bina dışına çıkarıldı ve darbeciler tarafından açılan ateşle şehit edildi. SABAH'a konuşan Turgut Aslan, FETÖ, tamamen yabancı istihbarat örgütlerinin dizayn ettiği ve onların güdümünde olan bir yapı olduğunu hatırlatarak, "Bu millet, egemenliğine, toprağına, dinine ve namusuna uzanan eli canı pahasına kırar. 40 yıl boyunca planlanarak, ülkemizin anahtarını teslim etmek isteyen işbirlikçi hainlere izin vermedik. FETÖ bir aparattır, başka bir isim altında yapılanabilir bunu asla unutmalı ve sebeple duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini belirterek, şunları söyledi: "15 Temmuz olaylarına ilişkin ilk anormalliği hissettiğimde, zamanın Jandarma harekat komutanı Arif Çetin paşa ile görüşme talebiyle Genel Komutanlığa gittim. Nizamiyede bulunan şahıslar bana "Yurtta sulh konseyi yönetime el koydu, Arif Paşa'nın yetkisi yok, sizi alamayız" dediler. Böyle bir şey yapamayacaklarını, izin vermeyeceğimizi, yetkili kimse görüşmek istediğimi söyledim. Albay Erkan Öktem'in talimatıyla beni ve korumamı içeri aldılar. Girer girmez ellerimizi ters kelepçe ile gözlerimizi bezle bağladılar. Beni bir odaya kapattılar. Yanlış yaptıklarını, bunun bedelini ödeyecekleri konusunda odaya girip çıkanları defalarca uyardım. "Yapmayın, siz bu vatanın evladı değil misiniz?" dedim. Tuvalet talebinde bulundum, "Seni öyle bir yere göndereceğiz ki tuvalet ihtiyacın olmayacak" dediler. Bulunduğumuz yerden çatışma seslerini duyabiliyordum. Epey bir zaman sonra telaşlandıklarını fark ettim. Bizi alıp farklı bir yere götürdüler. Burada korumam Hasan Gülhan'ı şehit ettiler, beni de aynı şekilde şehit etmek istediler ama başaramadılar. Ancak Allah'ın dediği olur. Özel Harekatçılar gelip beni yaralı buldular."Turgut Aslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde "Turgut Aslan'ın şehid edilmeye çalışılmasının sebebi şudur: Beraber çalıştığımız dönemde Tahşiye dosyasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istediğimiz rapora 'Bu yapı terör örgütüdür' ifadelerini Turgut Aslan yazmıştır ve imzayı atmıştır" şeklindeki ifadeleri hatırlattık. Turgut Aslan, "Sayın Başsavcımın ifadeleri ve değerlendirmeleri son derece doğrudur" dedi. "Örgüt, devlet içindeki yapılanması sayesinde, deşifresine yönelik tüm çalışmaları boşa çıkarmayı başarmış hatta bu tür çalışma içerine giren kamu görevlisi, basın mensubu veya herhangi bir vatandaşı çeşitli kumpas ve iftiralarla çok kötü durumlara düşürmüştü. Dolayısıyla birçok görevli böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmak istemiyordu" diyen Turgut Aslan, şunları söyledi: "Biz göreve geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönem Başbakan sıfatıyla bu çalışmayı yapmamız konusunda beni talimatlandırdı. Ben ve ekibim gece gündüz çalışarak FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırlayarak, adli mercilerimize sunduk. Devam eden yargılamalar sonunda FETÖ nün silahlı bir terör örgütü olduğu tescillendi. Tabi tüm bu gelişmelerden sonra ben örgütün infaz edilecekler listesine dahil edilmişim. 15 Temmuz sonrası örgütten ele geçirilen dökümanlarda da bu ortaya çıktı zaten."Turgut Aslan, "FETÖ, Tahşiye kumpasıyla neyi hedefledi? Örgüt Tahşiye kumpasıyla mı ilk defa deşifre oldu?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Aslında örgütün deşifresine yönelik çalışmalar daha önceki yıllarda da yapılmış ancak örgüt yüce dinimizin kutsal değerlerini profesyonelce kendisine kalkan kullanarak kamufle olmayı başarmış, yıllardır devlet içinde yuvalanan elemanları ve yabancı istihbarat örgütlerinin desteğiyle bu zamana kadar hakkındaki soruşturmalardan sıyrılmıştı. Tahşiyeciler Kumpası ise örgütün gerçek yüzünün kamuoyu ve devlet nezdinde anlaşılmasına, sorgulanmasına vesile oldu. Masum insanlara ancak örgütlü bir yapının planlı komplolar ve kumpaslar kurabileceği gerçeği anlaşıldı. Çünkü örgüt Tahşiye kumpasıyla, nihai amacına ulaşma yolunda muhalefet ve direnç gösteren her bir unsuru nasıl kontrol altına aldığını, örgüt liderinin gücünü göstermek istemiştir."Turgut Aslan, şunları söyledi: "Malumununuz öncelikle bulunduğumuz coğrafya itibarıyle Türk devletler tarihi ve Cumhuriyet tarihimiz boyunca emperyalist ülkeler ve düşmanlarımız tarafından içerden çökertilmek için her türlü saldırıya maruz kaldık. FETÖ de bu planın büyük bir parçası. Milletimizin asla ödün vermediği kutsalını, inancını sömürerek, yani en hassas noktasına sızarak güven sağlamış ve böyle kamufle olmuştur. Tamamen yabancı istihbarat örgütlerinin dizayn ettiği ve onların güdümünde olan bir yapıdır. Gerçek yüzünü gösterdiğinde bu aziz millet tarih boyunca tüm zorlukların üstesinden gelmeyi bildiği gibi bu yüz yılın en büyük ihaneti olan FETÖ'nün de üstesinden gelmiştir Allah'ın izniyle. 40 yıl boyunca planlanarak, ülkemizin anahtarını teslim etmek isteyen işbirlikçi hainlere izin vermedik." "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve duruşuyla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini biliyorum ve eminim. Tabi ki 40 yılı aşkın süredir yapılanan ve mensuplarının büyük çoğunluğu maalesef vatandaşlardan oluşan bir örgütü çok kısa zamanda bu topraklardan söküp atmak zor ama etkisizleştirdik ve sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz. Şunu da unutmamak lazım FETÖ bir aparattır, başka bir isim altında yapılanabilir bunu asla unutmalı ve sebeple duyarlı olmalıyız." BUTurgut Aslan, halkımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve güveninin çok önemli olduğunu belirterek, "Bütün terör örgütleri ve işbirlikçileri bir kez daha anladı ki bu millet, egemenliğine, toprağına, dinine ve namusuna uzanan eli canı pahasına kırar. Cumhurbaşkanı onun seçtiği başkandır ve komutan odur. Ona uzanan eli kendisine uzanmış, ona yapılan hakareti kendisine yapılmış kabul eder. FETÖ terör örgütü Peygamber Ocağı olarak nitelenen silahlı kuvvetlerimize sızarak, içindeki hainler vasıtasıyla yönetime el koymaya çalışsa da, bu millet iradesine sahip çıkmış, canı pahasına hakkını söküp almıştır. Bugün yine her hangi bir yapı, her hangi bir şekilde bu ülkenin seçilmiş yöneticilerine bir darbe veya kalkışmaya girişirse veya bu aziz milletin herhangi bir ferdine zulüm etmeye kalkarsa, tüm gücümle mücadelemi veririm. Benim gibi düşünen milyonlarca vatandaşımız olduğundan da eminim" dedi.