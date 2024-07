Millet şehitlerine koştu

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı ve Türk halkının eşsiz direnişiyle bastırılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit yakınları ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere akın etti. Yapılan anma etkinliklerine katılan vatandaşlar, hain darbe girişimini yıllar geçse de unutmayacaklarını bir kez daha gösterdi. İşte yapılan etkinliklerden bazıları:İstanbul Valiliği, Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenledi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve il protokolü vatandaşlarla birlikte şehitliği ziyaret ederek dua etti. Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, her bir kabir başında ayrı bir kahramanlık hikâyesiyle duygulandı. Kabirlere karanfil bırakan Vali Gül, şehit aileleriyle sohbet ederek başsağlığı diledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki ana binasında da anma programı düzenlendi.15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da şehidin kabrini ziyaret etti. Halisdemir'in kabri başında dua okuyan Aksakallı, "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. Biz istiklaline âşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklar" dedi. Demirkazık Dağı'ndaki 3 bin 562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3 bin 551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesi'ne tırmanan dağcılar, şehitler anısına zirveye Türk bayrağı dikti. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler ise bin kilometre yol kat ederek geçtikleri 6 ildeki şehitliklerden aldıkları toprakları şehit Halisdemir'in kabrine döküp dua etti.Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekât Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in kabri, ziyaretçi akınına uğradı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu da şehit annesi Gülşen Güzel'in elinden tutarak şehitliğe kadar eşlik etti. Anne Güzel, zor da olsa şehitliğe gelerek hem oğlu hem de tüm şehitler için dua etti.İstanbul Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken şehit edilen özel harekât polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı törende, Gökbayrak ailesi ile protokol mensupları şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda, doğum gününde şehit olan özel harekât polisi Hakan Yorulmaz, mezarı başında anıldı. Törene, Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve ailesi de katıldı.Hain darbe teşebbüsünde, Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, mezarı başında anıldı.Kayseri Garnizonu ve Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Develi ilçesinde yaşayan ve her yıl 15 Temmuz'da şehitler için yürüyen orman muhafaza memuru Bünyamin Yurdakul, bu yıl da 14 Temmuz saat 24.00'te Şıhlı Mahallesi'nden başlayıp 15 Temmuz sabahı 08.30'a kadar 48 kilometre yürüyerek Develi Meydanı'na ulaştı.Kentte yaşayan Altan, Ercan ve Uğur Eftelioğlu kardeşler, 900 rakımlı Altıparmak Dağı'nın Çakallar Seyir Tepesi'ne çıkarak şehitleri anmak için dev Türk bayrağı açtı.Kapadokya'daki sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı.İstanbul'dan gelen 25 sporcu 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. İhanet gecesi İBB'yi işgal eden FETÖ'cüler tarafından 14 vatandaşımızın şehit edildiği Saraçhane Parkı'ndaki programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, şehitler için 253 hatmi şerifin duasını gerçekleştirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin şehit ettiği Samet Uslu'nun (26) ailesi, oğullarının kabri başında dua etti. Anne Gönül Uslu, "Oğlum, devletine milletine bağlı, vatan sevdalısı bir insandı. O kara gecede arkadaşlarını arayıp, 'Hainlere fırsat vermeyelim' deyip köprüye koştu. Şehit annesi olmak benim için büyük bir gurur" dedi. Baba Hüseyin Uslu ise "Oğlum vatanı için koşarak şehadete gitti. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.Ayasofya-i Kebir, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Barbaros, Çamlıca ve Taksim camilerinde 15 Temmuz'un her bir şehidi için hatim duası okundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vatandaşlara lokum ikramında bulundu. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank için Şehzade Camii'nde anma töreni yapıldı.Çevresinde 'Koleksiyoncu amca' olarak bilinen Mehmet Şimşek, hain darbe girişiminden sonra basılan 15 Temmuz hatıra paralarından 251 adet toplayıp, 15 Temmuz şehitlerin anısına Türkiye haritası görseli oluşturdu. Mehmet Şimşek bu haritayı da darbe girişiminin 8. yıldönümünde Mevlana Meydanı'nda vatandaşlarının beğenisine sundu.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlit Programı" kapsamında, şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde öğle namazı öncesi "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlit Programı" gerçekleştirildi. Ayrıca yurt genelindeki 90 bin camide saat 00.13'te şehitler için selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara Beştepe Millet Camii'nde şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.SABAH