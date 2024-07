Yazılı talimatı birlikte hazırladık

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yıl içerisinde çok sayıda kahramanlık hikayesi ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de 15 Temmuz darbe girişiminin başladığı dakikalarda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda darbecilere karşı ilk harekete geçen 5 kahraman savcıydı. Savcılar Evliya Çalışkan, Can Tuncay, Mehmet Şenay Baygın, Hikmet Pak ve Ercan Devrim, darbecilere karşı ilk gözaltı kararlarını ve operasyon talimatlarını buradan gerçekleştirdi. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Evliya Çalışkan 15 Temmuz'da yaşananları anlattı:O akşam nöbetçi savcı olan Hikmet Pak'ı aradım ve geleceğimi söyledim.Savcı Ercan Devrim'i yoldan aldım. Korumamla beraber üçümüz adliyeye geçtik. Adliyeye gittiğimizde Hikmet Pak, Can Tuncay, Mehmet Şenay Baygın vardı. Konuştuktan sonra Hikmet Pak, şifai talimatı verdiğini ancak yazılı talimat vermesi gerektiğini söyledi. Bizim yanımızda, talimatı bilgisayarda bizim de yardımımızla kendisi hazırladı. Hatta biz şunu söyledik; talimata hep beraber 5 savcı imza atalım dedik. Önce tamam dendi ama daha sonra yani nöbetçi olmadığımız için kolluk problem çıkarabilir, bahane yapar diye düşünüldü.Bunun üzerine Hikmet Pak'ın imzasıyla talimat yazıldı. Metni birlikte oluşturduk. 5 kişiydik. Okundu. Hep beraber onayladık ve WhatsApp'tan emniyet birimlerine gönderdi. Yani talimatın yazıldığında, gönderildiğinde terör büroda görevli Hikmet Pak, Şenay Baygın, Can Tuncay, ben ve Ercan Devrim vardı. Yanılmıyorsam bir de evi yakın olduğunu söyleyen bir Ağır Ceza Mahkemesi üyesi vardı. O darbecilere karşı yazılan müzekkere yazıldığında biz oradaydık. Beklemeye başladık. Hatta hatıra fotoğrafı çekildik. Emniyetten dönüşleri falan takip ettik. Bir polis memuru geldi, Vatan Emniyet'ten sonra şimdi de adliyeyi bombalayacaklarmış gibi bir şey söylendi. Sabah 7'ye kadar adliyede bekledik. Yani çil yavrusu gibi dağılmadık.