Benim kolum gitti başkalarının canı yanmasın

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Huriye Kaya, 4 yıl önce çay hasadı için memleketi Trabzon'un Of ilçesine bağlı Aşağı Kışlacık Mahallesi'ne gitti. 11 Haziran 2020 günü de sabah erken saatte, çay bahçesine gitmek için evinden çıktı. Ancak yolda yürüdüğü sırada bir pitbull'un saldırısına uğradı. Pitbull'un bileğine dişlerini geçirdiği Kaya'ya, bu sırada arkasından da 2 Alman kurdu saldırıp yere düşürdü. Köpeklerle uzun süre mücadele eden Kaya, yoldan geçen 2 kişi tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'yı ameliyata alan doktorlar, elini kurtarmak için karnına dikti. Ancak sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Kaya'nın kolu, dirseğinin hemen altından ampute edildi. 10 gün de yoğun bakımda kalan Kaya, şimdiye kadar 10 ameliyat geçirdi.Yaşamını Çorlu'da sürdüren Kaya, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Bir pitbull ve 2 Alman kurdu, birden karşıma çıktı. Pitbull kolumu kaptı. Onunla mücadele etmeye çalışırken, bu kez Alman kurtları da sırtımdan saldırıp beni yoldan aşağıya çekti. Etrafta evler var ama o saatte herkes uyuyordu. Var gücümle, 'Köpeklerin saldırısına uğradım, kurtarın beni' diye bağırarak yardım istedim. Ama kimse duymadı. O an, 'Buraya kadarmış, ölüyorum' diye salavat getirdim. Pitbull kolumu parçalamıştı ve bırakmıyordu. Son bir çabayla, diğer elimle pitbull'u zincirinden tutup yere yatırdım ve birilerinin gelip kurtarmasını bekledim. Eğer direnmeseydim, beni parçalayarak öldüreceklerdi. O yaşadığım anlar gözümün önünden gitmiyor. Hayatım, 4 yıldır hastanelerde geçiyor. Psikolojik olarak tükendim. Çok acı çekiyorum, gece uyuyamıyorum. İhtiyaçlarımı gideremiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Yasak ırk besleyen ve sokağa salan o köpeklerin sahipleri ise rahat rahat uyuyor ve geziyor. Hayatım karardı. Evden sağlam çıktım, yarım döndüm. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sokakta gezen başıboş köpekler silah gibi tehlike saçıyor. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Devletimiz sokak hayvanları yasasını acilen çıkarsın ve uygulasın. Sokaklardaki başıboş köpekler, barınaklarda toplanıp rehabilite edilsin. Ben yandım, başka insanlar da yanmasın.