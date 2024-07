Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı hak sahiplerine anahtar teslimi, Ayder Yaylası koruma ve yenileme projesi ve il geneli kentsel dönüşüm toplu açılış töreninde Rize Valiliği önünde konuştu:Hem sizlerle kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize, sizlerin şahsında tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizim şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil, ömürlüktür. Rize'ye bağımız da bu can tende oldukça güçlenerek devam edecektir. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz.Kardeşlerim 2021'de Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız, dükkânlarımız da zarar görmüştü. Devlet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize yaralarının sarılacağının, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen kolları sıvadık, gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Afetzede kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz köy evlerimizi, konutlarımızı, dükkânlarımızı, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdiğimiz şekilde hamdolsun pırıl pırıl tamamladık. Toplamda 368 konut, 31 dükkânı teslim etmiş bulunuyoruz. Her zaman 'Aşkınan çalışan yorulmaz" diyoruz. Biz de ülkemize ve milletimize hizmet ettiğimiz sürece yorulmuyoruz, yorulmayacağız.5 ay sonra ata toprağım Rize'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin, Rabbim seni bize veren Rize, ömrüm sana feda Rize. Rize'yle bizim aramıza kimse giremez. Gönülden gönüle giden şu gizli yolu kimse yıkamaz. Rize her zamanki gibi evladını aşkla bağrına basıyor.Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımında önemli bir eşiği daha aştık. Liman inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6.4 milyar liraya varan bu muazzam projeyi inşallah 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz.Sevgili hemşerilerim, işte görüyorsunuz. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, yatırım var. Biz çalışıyoruz, Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan, bölgemizdeki sıkıntılara aldırmadan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadele ediyoruz. Peki, biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor. 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık yaparak, cazgırlık yaparak defolarını kapatmaya çalışıyorlar. Muhalefete, başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri, ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söylüyorum. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı. Kendilerini savunma adına söyledikleri sözlerin aslında beceriksizliklerini ikrar etmek olduğunu anlayamıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe "gülsek mi, ağlasak mı" inanın bilemiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65.1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Tahmin ettiğiniz gibi bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24'ü CHP'li. Beyefendiler, SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi kimseye bırakmıyor. İlk 5 belediyenin borcunun son 5 yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi bir kültürleri, böyle bir alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları da SSK'yı batırmıştı. Bunlar meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar. Atıp tutmayı çok seviyorlar. Ama iş devlete, millete olan borçlarını ödemeye gelince ara ki bulasın. Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar. Vals gösterisine, dans gösterisine, gazetecilere Roma turu yaptırmaya, destelerle para kulesi yapmaya, kişisel reklam kampanyalarına harcamaya para var da SGK'ya borcunu ödemeye mi para yok. İnsanda biraz utanma olur.BUNLAR borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar. Bilhassa CHP'nin Sayın Genel Başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç duruma düşürüyor. Neymiş, hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş, şayet borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamazmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, enerjisini, borcunu ödemekten kaçmak yerine, milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır.Resmi açılışını yaptığımız bir diğer eser Ayder Yenileme ve Koruma Projesi, kapalı otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesidir. 1800 araçlık kapalı otoparkımız eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yeraltına inşa edildi. Artık araçlar burada otoparka bırakılıyor. Vatandaşımız ring aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık yatırımı kazandırmış oluyoruz.Karadeniz'in gözbebeği olan Ayder'i kirlilikten kurtardık. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamızla Ayder'imizi kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder'de daha önce yapılmış tüm otellerin, evlerin kirli suları Fırtına Deresi'ne akıyordu. Son teknolojiye ait arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik. Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk.Rize'deSTK ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: "ABD Kongresi'ndeki o rezil sahneleri karşısında insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçel kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz. Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz."