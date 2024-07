Alkış tuttukları sapkınlığın maskarası oldular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları cuma günü yapılan açılış töreni ile başladı. Ancak açılış törenine damga vuran 'drag queen'lerin 'Son Akşam Yemeği' parodisi ve sık sık LGBT propagandası yapılmasına tepkiler dinmiyor. Dünyanın dört bir yanından gösteriye tepki yağdı. Siyasilerden iş insanlarına kadar çok sayıda kişi, Hristiyanlığa hakaret edildiğini söyleyerek trans karakterlerin de içinde olduğu 'Son Akşam Yemeği' parodisine ateş püskürdü. Performans, Katoliklere yönelik "hakaret" olarak değerlendirildi. Öte yandan açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly gösterinin "kapsayıcılığın" bir sembolü olduğunu savundu.Fransız aşırı sağcı Jean Marie Le Pen'in AP parlamenteri torunu Marion Marechal X platformundan yaptığı paylaşımda "Son Akşam Yemeği'nin bu travesti parodisisiyle hakarete uğramış hisseden dünyadaki tüm Hıristiyanlar, konuşanın Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu bilin " ifadelerini kullandı.Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" dedi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" ifadelerini kullandı.Amerikan sunucusu Liz Wheeler ise sosyal medya hesabından "Olimpiyatlar, Son Akşam Yemeği'ne saygısızlık ederek açılıyor... İsa ve havarilerinin yerini obez bir kadın ve transseksüeller alıyor. Size bunun manevi bir savaş olduğunu söylemiştim. Bu asla "hoşgörü ve kapsayıcılık" ile ilgili olmadı. Bunlar sizi şeytana tapmaya zorlamak isteyen iblisler" paylaşımında bulundu. ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron gösteriyi, "Bir tür iğrenç, küstah alaycılık" sözleriyle nitelendirdi.Fransa Katolik Kilisesi"Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanarak tepki gösterdi.Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, söz konusu canlandırma için "Sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir" dedi.ABD'li teknoloji şirketi C Spire, en sert tepkilerden birini verdi. C Spire'dan yapılan açıklamada "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesi karşısında şok olduk. C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı.ABD'li milyarder Elon Musk da şova tepki gösterdi. Musk, Hristiyanlara büyük saygısızlık yapıldığını belirtti.