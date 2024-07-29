Bu bir terör

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy;
Bu bir, sosyokültürel terördür. Olimpiyat ne yazık ki kimliklerin yok edilmeye çalışıldığı bir propaganda tarafından rehin alınmıştır. Bu hayasızca akın, milli kimlikleri yok ederek insanlığı önce köleleştirmek sonra da yok etmek istiyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya:
Bir facia şöleni! Başörtülü sporcuları
olimpiyattan men ederek inanç özgürlüğüne saldıranları
kabul etmiyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta:
Bu açılış sporun
birleştirici gücünü değil ahlaksızlıkların dünyaya
aşılanmaya çalışıldığını göstermiştir. Bu sapkın
zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız.
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı:
Ahlaksızlık ve kimliksizliğin propagandası yapılmıştır. Her türlü dini değere maalesef hakaret edilmiştir. Geniş katılımlı spor organizasyonlarını, böylesi bir rezilliğin reklamını yapmak için kullanmak akıl alır, mide kaldırır ve mantıkla izah edilir bir durum değildir.
AK Parti Nevşehir Milletvekili ve AB uyum Komisyonu üyesi Emre Çalışkan:
Spor müsabakası
açılışı mı LGBT, pedofili, her türlü sapkın akımın
propaganda töreni mi belli değil!
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı:
Olimpiyatlar çürüyen Batı'nın LGBT ideolojisini dünyaya dayatma kampanyasına dönüştürüldü. Batı'nın dizginleri boşanmıştır.
GSB Federasyon Genel Sekreteri ve TBMM Milletvekili Danışmanı Çağlar Kurt:
Ahlaksızlığın,
toplumsal çürümenin yansıması.
MHP İzmir İl Başkanlığı Sosyal Medya Sorumlusu Özlem Sert:
Paris 2024
küreselci elitlerin yeni
dünya düzeni propagandasına
sahne oldu herkes
seyretti.
Sanatçı ve AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu:
"İnsanlık adına bir
utanç! Sefilliğin son perdesi.
Yazar Nihat Genç:
Açılış töreni LGBT şovuna dönüştü! Kafayı sıyırmış olduklarını bütün dünya izledi.