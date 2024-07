Bu bir terör

Bu bir, sosyokültürel terördür. Olimpiyat ne yazık ki kimliklerin yok edilmeye çalışıldığı bir propaganda tarafından rehin alınmıştır. Bu hayasızca akın, milli kimlikleri yok ederek insanlığı önce köleleştirmek sonra da yok etmek istiyor.Bir facia şöleni! Başörtülü sporcularıolimpiyattan men ederek inanç özgürlüğüne saldıranlarıkabul etmiyoruz.Bu açılış sporunbirleştirici gücünü değil ahlaksızlıkların dünyayaaşılanmaya çalışıldığını göstermiştir. Bu sapkınzihniyetlerin her zaman karşısında olacağız.Ahlaksızlık ve kimliksizliğin propagandası yapılmıştır. Her türlü dini değere maalesef hakaret edilmiştir. Geniş katılımlı spor organizasyonlarını, böylesi bir rezilliğin reklamını yapmak için kullanmak akıl alır, mide kaldırır ve mantıkla izah edilir bir durum değildir.Spor müsabakasıaçılışı mı LGBT, pedofili, her türlü sapkın akımınpropaganda töreni mi belli değil!Olimpiyatlar çürüyen Batı'nın LGBT ideolojisini dünyaya dayatma kampanyasına dönüştürüldü. Batı'nın dizginleri boşanmıştır.Ahlaksızlığın,toplumsal çürümenin yansıması.Paris 2024küreselci elitlerin yenidünya düzeni propagandasınasahne oldu herkesseyretti."İnsanlık adına birutanç! Sefilliğin son perdesi.Açılış töreni LGBT şovuna dönüştü! Kafayı sıyırmış olduklarını bütün dünya izledi.