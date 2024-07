İstiklal Marşı’na ‘korkma’ diye başlayan bir millet, klavye soytarılarından korkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan 'İsrail'e de gireriz' sözlerine karşı 'Saddam' göndermesiyle sosyal medyadan tehdit mesajı yollayan İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'a sert tepki gösterdi:Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Biz İstiklal Marşı bile 'korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, istedikleri kadar çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür. Batılı liderler, uluslararası kuruluşlar bu vahşeti sadece uzaktan seyrediyorlar. Daha geç olmadan, bu soykırım durdurulmalı. Daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım. Bu işin sonu kötü olacak. Hukuk tanımaz İsrail devleti tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir. Bölgemizde güvenliğini, saldırganlıkta, katliam ve toprak gaspında arayan yegâne ülke İsrail'dir, terör örgütü gibi hareket eden ülke İsrail'dir.Biz, 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz. Hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Planları buna göre şekillendiriyor, hazırlıkları buna göre yapıyor, hamleleri buna göre tayin ediyoruz. Ne başkalarının hakkına el uzatırız, ne birilerine hakkımızı yedirtiriz. Kardeşlerimizi de en zor günlerinde yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki ahlaksızlık tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvandan aşağı çekme projesidir. Cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir. LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır. Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir.Paris'teki rezil sahne sadece Hristiyan dünyasını değil bizi de rencide etti. İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim. 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim. LGBT sapkınlığına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim evlatlarımızı bu sapkın akımlardan korusun.'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a tepki gösteren Başkan Erdoğan şunları söyledi: Muhalefet 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada konumlanamadı. Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma mücadelesinde en sert eleştiriyi yine CHP'den aldık. 'Türk askerinin Libya'da ne işi var' söyleminde CHP var. Somali'ye yardıma koşarken de karşımızda CHP zihniyetini bulduk. Hamas'ı şeytanlaştırma üzerine nasıl bir dil kullandıklarını biliyoruz. Benzerini Mavi Vatan konusunda da görüyoruz.Masal diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur. Türkiye aleyhine bu sözleri Meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla derdi nedir? Biz CHP'nin her konuda bizimle aynı düşüncede yer almasını beklemiyoruz. Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Mavi Vatan'a sahip çıkma konusunda en ufak bir geri adım atmayacağız. Kıbrıs Türklerinin hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.Yoğun mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik teklifi Meclis'te kabul eden milletvekillerine teşekkür ediyorum. Meclis'imiz son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Başıboş köpek meselesini inşallah kısa sürede hâl yoluna koyacağız.Sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde gerekli adımları atıyoruz. Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Fitne kazanına odun taşıyanların oyununa gelmeyiz. Parti bünyemizde bayrak değişimini yapıyoruz. Aslolan milletin gönül tahtından aşağı düşmemektir. AK Parti olarak daha fazla gönül kazanacağız. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Milletimizin dertlerine derman olmak için samimi çaba harcayacağız.