AYM, TBMM’de okunan kararı yok hükmünde saydı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

YARGITAY VEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİNE KARAR VERMİŞTİ

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığını belirterek kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

VEKİLLİĞİN DÜŞMESİ KARARINI AYM'YE TAŞIDILAR

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla TİP'li Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu CHP'lilerin vekilliğin düşürülmesiyle ilgili yaptığı başvuruyu inceledi. Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar verdi. Karara Anayasa Mahkemesi üyelerinden İrfan Fidan, Kadir Özkaya, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil karşı oy kullandı. Kararın verildiği tarihte Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Zühtü Arslan olduğu görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de AYM kararının ardından jet hızında paylaşımda bulundu. Gezi Parkı davası hükümlüsü Atalay'ı yine savunan Özel, "Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir." dedi.

AYM, KARARINA TEPKİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki gecikmedi. Uçum "Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun önceki ihlal kararlarını gerekçe göstererek ilgili milletvekilinin hükümlü olduğu dosya kararının kesinleşmediği sonucuna ulaşması pozitif hukuku tanımamak demektir. AYM çoğunluğu ısrarla adli yargının en üst karar organı olan Yargıtayca verilen ve aşamalardan geçmiş kararı kesinleştiren onama kararını keyfi olarak reddetmektedir" dedi.

"AYM, HUKUK DIŞINA ÇIKMIŞ, KEYFİ KARAR VERMİŞTİR"

AYM çoğunluğunun verdiği kararla pozitif hukukun dışına çıkarak keyfilik alanına geçtiğini belirten Uçum "Öte yandan bu keyfi kararının hukuki değerlendirmesine bakınca karar verilmesine yer olmadığı kararının hukuk dünyasında icrai bir etkisi olmayacağı da açıktır. AYM çoğunluğunun TBMM'nin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin tamamlama merasimini göz ardı etmesi Anayasa'nın 85. Maddesine açıkça aykırıdır. Çünkü 85. madde gereğince "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme… halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmü Anayasa Mahkemesinin denetimi dışındadır. Bu merasim tamamlanmış ve milletvekilliği düşmüştür. Bu merasimin (isterse eylemli iç tüzük değişikliği gibi uydurma bir gerekçeyle başvuru olsun) AYM tarafından denetimi Anayasa gereği asla mümkün değildir" diyerek verilen kararı eleştirdi.