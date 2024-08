‘Daha güvendeyiz’

Manisa'da sokak köpeği saldırısından kaçan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın ayağına demir saplandı. Sırtüstü düşerek yaralanan ve akciğerlerinde hava boşluğu oluşan Kocabıyık'ın hastanede tedavisi sürüyor. Olay, önceki gün Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeğinden kaçan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, duvara tırmanmak isterken ayağına 3 cm demir saplandı. Daha sonra acıyla duvardan sırtüstü düşen Kocabıyık'ın akciğerlerinde hava boşluğu oluştu. İlk müdahalesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet Can Kocabıyık'ın durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı gencin hastanede tedavisi sürerken, 3 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi. Feci olayın ardından Mehmet Can'ın babası SABAH'a konuştu. CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu hakkında da şikâyette bulunacağını söyleyen baba Recep Kocabıyık (43), "Oğlum ölebilirdi. Bir sokak köpeği yüzünden hastanelik oldu. Akhisar Belediyesi sokak köpeklerini toplamış olsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Akhisar Belediye Başkanı'nı şikâyet edeceğim" dedi.Oğlunun başında iyileşmesini bekleyen baba Recep Kocabıyık (43) sokaklarda seyyar kimlik kaplama işi yaptığını belirterek, "Ben de sürekli sokaklardayım. Sokak köpekleri çok tehlikeli bir hal aldı. 6 ay önce de ben sokak köpeğinin saldırısına uğradım. Kuduz aşısı oldum. Akhisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 6 ay önce durumu bildirmek için gittim. 'Kuduz aşısı olun. Raporu alıp gelin. O köpeği anca o şekilde sokaktan toplayabiliriz' dediler. Ama bana saldıran köpek hâlâ sokaklarda. Şimdi de oğlum sokak köpeği saldırısı sonucu yaralandı. Bu sokak köpeklerini toplamaları için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor" dedi. Sokak hayvanları yasası çıkmasına çok sevindiğini anlatan baba Recep Kocabıyık, "Artık bundan sonra daha rahatız. Kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Bu yasayla sokakta sahipsiz hayvan kalmayacak. Yasayı çıkaranlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.