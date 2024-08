AK Partili Çebi’den CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Kaya’ya sert gönderme

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin uygulamaları üzerinden gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çebi, mevcut Ortahisar Belediyesi tarafından sık sık gündeme getirilen Ahmet Metin Genç dönemine ait borç bilgilerinin gerçeklerden yolsun, algı ürünü olduğunu ifade etti. Ortahisar Belediyesi'nin 31 Mart 2024 itibariyle bütün iştirakleriyle birlikte toplam borcunun 596 milyon 759 bin TL olduğunu, bunun da 2024 yılı nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kalem kalem net bir şekilde açıklandığını ifade eden Çebi, "Dönemin Ortahisar Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, açıklanan rakamdan fazla borç olduğu kanıtlanırsa fazla kısmı ödeyeceğini söylemişti. Ancak bunun karşısında tek yaptıkları sürekli farklı borç miktarı açıklayarak algı üretmek, gerçeklerden kaçınmak olmuştur. Bizim ahlakımız buna müsaade etmiyor, en büyük limanımız ahlaktır." dedi.

BELGELER ORTADA

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın Belediyenin SGK borcu üzerinde de algı üreterek gerçeklerin üzerini örtme gayretinde olduğunu ifade eden Çebi, "Ortahisar Belediyesi 2019 yılından itibaren Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği bağımsız denetimden geçmektedir. Bu çerçevede de 2023 sonu itibari ile her yıl yapılmış Bağımsız Denetim raporları şirket merkezi ve Genel kurul evraklarında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY AÇIK VE NET

Çebi, 31 Mart 2024 itibariyle Ortahisar Belediyesi ve iştirakleri olan ORKENT ve ORBEL'in SGK ve vergi borçları yaklaşık 295 milyon TL'dir. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kendilerinden önceki döneme ait vergi ve SGK borçlarının 498 milyon TL olduğunu açıklayarak yine algı dolu ifadelerini sürdürüyor. Gerçeklerin ortaya çıkması gibi kötü bir huyu vardır. Belgeler ortada, her şey açık ve net şekilde görülüyor. Gerçeği öğrenmek için belgelere bakmak yeterli olacak"

CHP'NİN BELEDİYEYİ YÖNETEMEME HALİ

Ahmet Metin Genç başkanımız nisan taksitini ödemiş, nisan maaşlarını da kasada mevcut belediye yönetimine teslim etmiştir. CHP'li belediye döneminde vergi ve SGK primlerini düzenli olarak ödediği bilgisi de gerçeği yansıtmamakta her zaman olduğu gibi algıyla gerçekler gizlenmektedir. " ifadelerine yer verdi.

HAK SAHİPLERİ MAĞDUR

Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesine de değinen Çebi, Ahmet Metin Genç'in Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminde tamamlanıp başlamak için kazma vurulacak hale getirilen Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin mevcut Ortahisar Belediyesi tarafından çeşitli bahanelerle ötelendiğini bunun da hak sahiplerinde büyük mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

BAŞKAN GENÇ DÖNEMİNDE HAZIR HALE KAPSAMLI BİR PROJE

AK Parti İlçe Başkanı Çebi, Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Ahmet Metin Genç döneminde hak sahipliği tespitlerinin yapılarak tamamlandığını hatırlatarak "Alanın tamamına yönelik ülkemizde ilk örneği oluşturan "Sosyolojik Analiz" çalışması ile hak sahibi vatandaşlarımızın kentsel dönüşümden beklentileri, beklentilerin birbiri ile etkileşimi ve ihtiyaçlar listesi yüzyüze görüşmeler ile tespit edilmiş ve raporlanmıştır Taşkın riskleri ve yapısal sorunlar belirlenerek bölgenin rezerv alan ilanına yönelik çalışmalar yapılmış ve bölge Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı ilan edilmiştir. Yapılan "Sosyolojik Analiz" çalışmasının sonuçları ve kentin gelişim eğilimi dikkate alınarak bölgenin ve kentin mimari dokusuna uygun, gelecek vizyonunu yansıtan ve "Dokusunu Koruyan Yeni Bir Çağlayan" anlayışı ile imar planları, kentsel tasarım projeleri ve mimari projeleri tamamlanmıştır. Bunlara bağlı olarak fizibilite çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Sürecin başından 2024 yılına kadar tüm konular, projeler, analizler bizzat Ahmet Metin Genç Başkanımızın katıldığı toplantılar ile hak sahipleri ile yüz yüze olmak üzere yetkili kişilerce de sürekli olarak hak sahipleri ve kentsel dönüşüm alanında yaşayanlarla paylaşılmıştır" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILAN UYGULAMA

Çalışma kapsamında ülkemizde ilk defa yapılan bir uygulama ile kiracıların da kentsel dönüşümden zarar görmemesi için ayrı bir rezerv alanda kiracılara yönelik olarak sosyal konut planlandığını ifade eden Çebi, "Hak sahipleri ile her biri için ayrı ayrı olmak üzere her 1 metrekareye 1 metrekare yeni konut/işyeri verilecek şekilde sözleşmeler imzalanmaya başlanmış ve çok hisseli tapular hariç 1. Etap 1. Bölgede yüzde 80 üzerinde imza ve muvafakat belgeleri alınmıştır. Alandaki hazine ve diğer kamu kurumlarına ait arsaların Ortahisar Belediyesi'ne devri işlemleri sonuçlandırılma aşamasına getirilmiştir. Yürütülen süreç "Yerinde Yeni Yaşam" anlayışı ile ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmalarında ilkleri barındıracak ve her hak sahibinin memnuniyetini kazanacak şekilde kazma vurulma aşamasına getirilmiştir"

CHP YÖNETİMİ TOPU TACA ATMIŞTIR

Çebi, yapılan tüm çalışmalarla birlikte projede ilk kazmanın 2024 sonuna kalmadan vurulacağının planladığını kaydederek gelinen noktada Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve ekibinin seçimden 4 ay geçmesine rağmen vatandaşın karşısına çıkmadığını, işlemlerin artık KİPTAŞ üzerinden yürüteceklerini söyleyerek topu taca attığını söyledi.

NİYETLERİ BELLİ

Çebi, "Çağlayan halkı, kendileri ile görüşülmesini süreç hakkında bilgi verilmesini beklerken, aksine Ahmet Kaya ve yönetimi süreci yönetemeyeceklerini anladıklarından olsa gerek hiçbir açıklama yapmamaktadır. Bir yandan da Çağlayan'da kiracılara yönelik sosyal konut ve işyeri olarak düşünülen arsayı satışa çıkararak niyetini deşifre etmiştir. Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesinde bugüne kadar topu taca atmaktan başka birşey yapmayan Ahmet Kaya'ya çağrımızdır; Her 1 metrekareye 1 metrekare esası ile yapılan anlaşmaları kalan hak sahipleri ile ivedilikle sonuçlandırın. Ahmet Metin Genç başkanımızın vizyonu ile ortaya koyduğu ve ülkemizde kentsel dönüşümde ilkleri barındıran bu kentsel dönüşüm çalışmasında ne yapacağınızı açıkça kamuoyu ile paylaşın"

BECEREMİYORSANIZ MİLLETİ OYALAMAYIN

Proje tadilatı ile kat ve emsal artışı talepli rantçı bir anlayışla bu işe devam etmek niyetindeyseniz bunu da açıkça söyleyin. Yatay mimari esas alınarak yapılan ve fizibilitleri ile ortaya konulan kentsel tasarım projelerinden geri dönmeyin. Eğer süreci sonuçlandıramayacağınızı düşünüyorsanız geç kalmadan işi gerçek sahibine Ahmet Metin Genç'e bırakın, sonuçlandırsın, hak sahipleri bir an önce yeni yaşam alanlarına kavuşsun. Milleti oyalamayın."

SÜREKLİ MOBBİNG

Ortahisar Belediyesi'nde görev yaparken mobbinge uğradığını söyleyen Sevilay Kurtop'un da açıklamalarına değinen Çebi Kurtop'un sağlık raporunu basın mensuplarıyla paylaşarak "Engelli durumu sürekli, ne demek kısmı engelli? Tüm engellilere yönelik bir nezaketsizlik saygısızlıktır. Seçimden sonra hanımefendi kardeşimizin yeri 5 kez değiştirilmiş. Buna karşın uygulanan mobbingin yalan olduğunu iddia ediyorlar. Konu ile ilgili konuşan engelli bayan arkadaşımız yaşadıklarını tek tel anlattı. Algıyı meslek haline getirdiler"