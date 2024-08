İstanbullular’a soğuk duş aldıran faturalara isyan büyüyor: Ey İSKİ hamam mı işletiyoruz?

İstanbullulara soğuk duş aldıran İSKİ faturaları, her geçen gün yükseliyor. Aynı metreküpte su ve doğalgaz kullanımında, su faturaları doğalgaz faturalarını adeta 5'e katladı. Üstüne İSKİ'nin sayaçları geç okumasıyla birlikte faturalardaki rakamlar neredeyse 2 bin liraya ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan bir faturada su ve doğalgaz 28 metreküp olmasına karşın, aradaki fiyat farkı 867 lira oldu. 28 metreküp doğalgaz kullanımında 176 TL fatura gelirken, aynı miktarda su kullanımında İSKİ faturası bin 43 TL oldu. Özellikle temmuz ayına ilişkin kesilen faturaların bir çoğunun bin liranın üzerinde olması dikkat çekti. Sosyal medyadan yapılan başka bir paylaşımda ise aynı tarihteki su ve doğalgaz faturası arasındaki fark dudak uçuklattı. 45 metreküp doğalgaz faturası 285 TL olurken, 32 metreküp su faturası bin 263 lira geldi. İBB'nin yaptığı son zamla birlikte suyun metreküp fiyatı 49 TL'ye yükselirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 metreküp doğalgazın fiyatının nihai olarak ortalama 7.6 TL'den 9.4 TL'ye çıktığını açıklamıştı. Doğalgaz ve suya gelen son zamlarla birlikte su fiyatları, doğalgaz fiyatlarını 5'e katladı.Son faturalara isyan eden İstanbullular, İSKİ'ye tepkilerini sosyal medyada şöyle dile getirdi:20 gündür evde olmadığımız halde, su faturası 850 lira geldi.Her şey çok güzel olmuyor maalesef . Su faturası doğalgaz faturasının önüne geçti.İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay her halde 2000 lira gelir. Maalesef sahipsiz bir İstanbul var.Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz diyorum.Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsur lira fatura nedir?5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.600 TL'ye yakın gelen faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz. Böyle bir fatura olur mu?Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?Su faturası doğalgaz faturasının dört katı. Nasıl güzel mi her şey?Normalde 30 günü geçmemesi gereken faturayı 41 günde durduğunda, en yüksek kademeden faturalandırılıyor. Adalet şu anda kesintide.