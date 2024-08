Murat amcaya teşekkür ederiz

Her yaz tatilinde aileleri ile birlikte Amasya'nın Yeşilöz köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile "Park isteriz" sloganı atarak yürüyüş düzenledi. Bu sevimli yürüyüşü köy sakinlerinden Satılmış Beydeş'in sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çocukları sevindirmek için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde belirlenen park alanına oyun grupları tek tek monte edildi. Küçük çocuklar parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları yakından izledi. Yeşilöz köyünün minikleri 5 gün içinde parklarına kavuştu.Seslerini duyurmak için yürüyüş yapan çocuklardan Rüya Evis, yürüyüşünün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek, "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum" sözleriyle sevincini dile getirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklara seslendi. Bakan Kurum paylaşımında, "Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız" dedi. Rüya'nın babaannesi Nevin Evis, "Beton döküldü, oyun alanları geldi, Rüya hepsini her gün takip etti.Bakanımız Murat Kurum, sözünde durup 5 gün içinde bu parkı burada yaptırdı. Tamamlanınca o da, biz de çok mutlu olduk. Etrafı tellerle çevrili ve güvenli. Gözümüz arkada kalmayacak. Burada güvenli şekilde oynayacaklar" dedi. Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş, "Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz . Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı, köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı" ifadelerini kullandı. Köyün gençlerinden Busenur Şadan ise çocuk parkının yanında spor aletlerinin de getirilmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir hafta içinde yapılmasını hayal bile edemiyorduk. Çok şaşırdık ve mutlu olduk. Devletimizin varlığını yanımızda sonuna kadar hissettik" diye konuştu. AA