Aileye ‘aile hekimliği’ modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin sosyal hizmetlere erişimini artırmak ve daha etkin bir sosyal hizmet sunumu gerçekleştirmek için önemli bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Bakanlığın hayata geçireceği mahalle bazlı sosyal hizmet modeli ile her aile, belirli meslek personeli tarafından takip edilecek.Yurt genelinde 414 Sosyal Hizmet Merkezi ile toplumun tüm kesimlerine bütüncül bir yaklaşımla ulaşan Bakanlık, Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) ile hane ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Hizmetlerini aile odaklı yürüten bakanlık, aileyi temel alan politikalarla ailenin güçlendirilmesi ve güncel risklerden korunmasını da sağlıyor. Bakanlık, bu kapsamda hem dezavantajlı grupların hem de aile kumrunun takip edilmesi adına "Mahalle bazlı soysal hizmet modelini" hayata geçirecek.Bakan Göktaş, daha önce yaptığı sunumda mahalle bazlı sosyal hizmet modelini şöyle anlattı: Sunduğumuz sosyal hizmetlere erişimi artırmak ve daha etkin bir sosyal hizmet sunumu gerçekleştirmek için halihazırda yürütmekte olduğumuz önemli bir çalışmamız var. Ailelerimiz için daha etkin, sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet modeli tasarlıyoruz. Mahalle bazlı bir sosyal hizmet modeli ile her mahallenin büyüklüğüne göre belirlenmiş meslek personelleri tarafından takip edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu temelinde aile hekimliğine benzer bir model. Her bir ailemizle ilgilenen belirli bir meslek personelimizin olmasını sağlayacağız. Bu model ile aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin yerel düzeydeki risk ve tehditlere göre özelleştirilmesi için sosyal risk haritaları çıkaracağız. Olası risklere karşı önleyici tedbirler çerçevemizi de böylece geliştireceğiz.