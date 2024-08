AK Partili Başkan Özen’den Lal Denizli’ye çağrı: Gelin bu sorunu 300 yılda değil 6 ayda çözelim

Meclis'te kabul edilen yasayla sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacağının altına çizen AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen, sokak hayvanları ile ilgili çıkan yeni kanunda, halk tarafından bilinmeyenleri de ele alarak şunları söyledi, ''Kanunla 'yakala-kısırlaştır-sal' metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörülüyor. Başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gören vatandaşların sayısı ise her geçen gün artıyor. Yasaya göre hayvanlara ötanazi etmek yasak ancak akut bulaşıcı hayvan hastalığının önlenmesi ya da insan sağlığı için risk oluşturan saldırganlık gibi durumlarda istisnai olarak uyutma işlemi gerçekleştirilecek.

Bu çabaları daha da ileriye taşıyacak bir proje ile İzmir'i bir örnek şehir haline getirmek mümkün. Yerel seçimde AK Parti'nin vaatlerinden biri olarak da duyurulan, sokak hayvanlarımızın sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak olan 'Can Dostlarımız İçin Doğal Yaşam Parkı' projesi hayata geçirilebilir. Projede yer alan park içerisinde yer alacak hayvan barınağı, hayvan hastanesi, kısırlaştırma merkezi, köpek oteli ve hayvan mezarlığı gibi tesisler sayesinde sokak hayvanlarımızın tüm ihtiyaçları tek bir çatı altında karşılanabilir. Böylece, hem tedavi ve bakımları düzenli bir şekilde yapılabilir hem de sahiplendirme işlemleri güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. İzmir'in sokak hayvanlarına olan bu yaklaşımı, diğer şehirler için de örnek teşkil edecek ve İzmir'in hayvan dostu kimliğini pekiştirecektir"

GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olan, tüm kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanları yasada belirtilmiş bir hukuk devletidir." diyerek sözlerine devam eden AK Partili Özen, "Halkın tamamının temsil edildiği yasamanın başı olan Yüce Türk Meclisi'nin aldığı kararlara, kanunlara tüm kurum ve kuruluşlar ve Çeşme Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli uymak ve uygulamak zorundadır. Makam koltuğuna evde lüks içinde bakılan köpeğini oturtarak hayvan sevgisini sosyal medyada fotoğraf paylaşmak sanan, birkaç kişiyi yanına alıp Çeşmeli hemşerilerimize yanlış bilgiler verip hayvan katledilecek gibi algı yaratmak Belediyelerin bu işi böyle yapamayacağını savunmak, sorumluluklarından kaçmaktan başka birşey değildir. Önümüzdeki süreçte sokak hayvanları tarafından Çeşmeli hemşerilerimize bir zarar gelirse partizanca yaklaşıp yine aynı şekilde sorumluluğu kabul etmeyecek misiniz? Mesele sokak hayvanlarının sadece kısırlaştırılıp sokakta karnını doyurmak değildir. Maalesef bir çok hayvanın cesedini araç çarpması sonucu yollarda görüyoruz. Sokaklara mama bırakarak sadece o anlık vicdanımızı susturabiliriz. Bunlar can dostlarımızın sorunlarını bitirmiyor. Bu gerçek anlamda hayvanseverlik değildir. Sokak hayvanlarının çokluğu kontrolsüz olarak gezmesi çeşitli sağlık sorunlarının yanında can dostlarımız ve halkımız için tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de ayrıca bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yasa ''Tedavi Et Sokağa Bırak '' yerine ''Tedavi Et Sürekli ve Sağlıklı Bak,Mutlu Yaşat'' yasasıdır. İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'nın basın açıklamasında belirttiği gibi İzmir'de 480 bin sokak hayvanı vardır. Bunların sadece 600 tanesi kısırlaştırılmıştır. Bu hızla giderse bu sorun 300 yılda çözülebilir.AK Parti İlçe Başkanlığı olarak ilçemiz için Çeşme Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli'ye buradan çağrı yapıyoruz.

"GELİN BU SORUNU 300 YILDA DEĞİL 6 AYDA ÇÖZELİM"

Gelin bu sorunu 300 yılda değil 6 ayda çözelim. Çeşme'de can dostlarımız ve hemşerilerimiz için her zaman hizmete hazırız. İçinde hayvan barınağı, hayvan hastanesi, kısırlaştırma merkezi, köpek oteli ve hayvan mezarlığının da bulunacağı can dostlarımız için yapılması gereken doğal yaşam parkı için destek vereceğimizin sözünü veriyoruz. Ülkemizde bir güvenlik sorunu haline gelmiş, çok uzun yıllardır çözülemeyen bu soruna oy ve siyasi hesaplar yapmadan kalıcı ve kesin çözüm olduğu için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR IÇİN SIKÇA SORULAN SORULARI YANITLADI

Başkan Özen, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkça sorula soruları sizin için cevapladık.

1- Sahipsiz hayvanlar nereye götürülecek?

Sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

2- Belediyelere sahipsiz köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması konusunda hangi yükümlülükler getiriliyor?

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

3- Hayvan bakımevleri ne zamana kadar kurulacak?

Belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirecek.

4- Yasada öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde hangi cezai müeyyideler uygulanacak?

Sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

5- Sahipsiz köpek sorununun çözümü için ihtiyaç duyulan finansman nasıl karşılanacak?

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak.

Belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak. Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak.

6- Hangi belediyeler bakımevi kurmakla yükümlü olacak?

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.

7- Bakımevi olmayan bir yerde tespit edilen sahipsiz hayvan nereye götürülecek?

Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

8- Sahipsiz köpeklere ötanazi uygulanacak mı?

Kanunla Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yer alan ötanazi uygulanması koşullarına atıf yapılıyor.

Buna göre, bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır." hükümleri uygulanacak.

9- Düzenleme kapsamında hangi çalışmalara teşvik ve destek sağlanacak?

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

10- Kedi köpek sahiplerinin ne yapması gerekiyor?

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.''