Muhalefete sert tepki: Keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 58'inci havalimanı olan ve yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Çukurova Uluslararası Havalimanı sayesinde dünyaya estetik bir kapı açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsız olan bir muhalefet olabilir mi? Hem bu ülkede dikili bir ağacınız yok hem de bizi bir üst lige taşıyacak eserlerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı hasetliktir. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok" diyerek muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:Havalimanımızın Adana'mız ve Mersin'le birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil, yeni modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin euro'dur. Her iki şehrimizin tam ortasında konumlanmıştır. Bağlantı yollarının çalışmalarına da başlamıştık. Sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Burada şunu özellikle söylemek isterim, Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor. Böyle siyaset olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Yatırımı kötüleyen muhalefet olmaz. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Soruyorum, daha büyük bir havalimanımızın olması deprem yardımlarını ulaştırmada elimizi rahatlatır mı? Şehirlerimize kazandırdığımız her esere 'Parayı betona gömüyorlar' diyerek karşı çıktılar. Yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Muhalefet havalimanına dahil öngörülerinde yanılacak. Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız.milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CATII standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor. Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.