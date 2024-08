Paris’te milletin parasını buharlaştırdılar: Paranın kaynağı neresi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinliğe her kesimden tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partide beyaz şarap ve rakı servis edildi. Partinin yemekleri için özel şef tutulup özel menü hazırlatıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gelen tepkiler üzerine etkinliklerin masraflarının sponsorlar tarafından şartsız bağışla karşılandığını öne sürdü. Ancak sponsorlarının ismi açıklanmayan etkinlik, İBB'de zam üstüne zam yapılırken ve CHP'li belediyelerde işçi kıyımları sürerken tepki topladı. İşte o tepkiler:2019 yılında benzer olayları eleştirdiğim için 7 yıl CHP içinde mülteci kaldım. Kimse bunun harcamalarıyla meşgul değil. Ama görüntüler o kadar rahatsız edici ki. Siyasetçilerin oradaki görüntüleri rahatsız edici. CHP, Atatürk demektir, İnönü demektir, Ecevit demektir, Baykal demektir. Hiçbirinin böyle bir görüntüsü yok. CHP geleneklerinden koptu, bunlar geleneklere uygun değil.Ekrem'in bülbülü Murat Ongun açıklama yaptı. Ulan! Ayıp be. Haftalıkmış 250 bin euro. İnsanın zerre ahlakı olur. Haftalık 250 bin euro, kaç hafta tutuyorlar? 2 hafta olsa 500 bin euro. Allah Allah! Doğrusu bu. Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim. Bana söylesenize herhangi bir şirket, herhangi bir firma, herhangi bir sponsor, kaz gelecek yerden tavuğu esirger mi? Şimdi kim lan bu sponsorlar? Açıkla. Kim kardeşim ayıp bir şey yapmıyorsanız. Üstelik 2036 olimpiyatlarına kim öle kim kala.Vatandaş hizmet bekliyorken onlar iki gününe 22 milyon lira ödeyerek kiraladıkları mekânlarda after partiler düzenleyip eğleniyorlar.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İmamoğlu acaba Paris'te ev mi kiraladı, başladığından beri sürekli Paris Olimpiyatları'nda görülüyor. CHP cumhurbaşkanı adayları düşünüp taşınmışlar, en ufak katkıları olmayan bu durumdan yararlanabilmenin yolunu işi gücü bırakıp topluca Paris'e gidip orada fotoğraf vermek olarak bulmuşlar. Zaten İmamoğlu İstanbul'da durmayı pek sevmiyor.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün eşi ve çocuğuyla Paris'e uçtu. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çıkardığı maliyet ise dudak uçuklattı. CHP'li belediye başkanı İBB'de bulunmadığı 10 gün için başkanlık maaşını almaya devam ederken, yurtdışı görevlendirme karşılığında euro cinsinden harcırah da alacak.Bugün çektim. Bu sadece bir tanesi. Son aylarda daha da sıklaştı arızalar. Hepsi sabotaj değildir diye düşünüyorum. Rahatsızlık vermek istemezdim ama Ekrem Bey Paris geziniz, yeme içmeleriniz bittiyse sizi İstanbul'a bekleriz. HÜLYA ATEŞ: İBB'nin parası deniz yemeyen keriz. Ne güzel Paris'te ezdiniz paraları be. Peki! Her şeyi anladık da bu Allah'ın suyunu bu fiyata satmak normal mi? Tabii bu sulardan aldığın parayla demek ki tatiller oralar buralar geziliyor, yeniliyor içiliyor davet sofraları kuruluyor. İLYAS SARI: İstanbul'u yedin bitirdin doymadın, şimdi de tüyü bitmemiş yetimlerin parasını, hakkını Roma'da, Paris'te içki âlemlerinde vur patlasın çal oynasın çarçur ediyorsun.