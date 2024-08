Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu Hükümeti muhakkak surette yargılanmalı. Fransa, Almanya, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptı. Bu çağrılar İslam dünyasından gelmiyor sadece, herhangi bir demokrasiye sahip bütün ülkelerin, Gazze konusunda hassasiyet sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şu, Fransa, Almanya, İngiltere, Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yaparken, bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen, hatta daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır? Ve dikkat ederseniz ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu, ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor.İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop gibi davranmaya devam ediyor. Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı 'Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu. Bunun karşısında BM'den, AB'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Temsilcisinden, İngiliz Dışişleri Bakanından ağır ifadelerle cevap verildi, 'bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur' diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri, insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin, barış çağrılarının yukarı çıktığı bir dönemde oldu. Barış çağrıları yapılmışken, ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayınlanmışken İsrail'in buna cevabı bir okulu bombalamak şeklinde oldu. Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım konusunda İsrail aleyhine açılmış davaya taraf olduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.14 Ağustos'ta bütün milleti AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. Vesayetle, içeriden ve dışardan yapılan saldırılarla, bilinen ve bilinmeyen suikast girişimleriyle, sabotajlarla mücadele edilerek bugünlere geldik. Genel Başkanımızın liderliğinde bu hizmet, mücadele, bu değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecek. Çarşamba günü bütün milletimizi bekliyoruz.Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi, bu beyan doğru değildir. Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için herhangi bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.Çelik, CHP'nin Meclis'te "Can Atalay" gündemiyle olağanüstü talep ettiği toplantıya AK Parti'nin katılıp katılmayacağı sorusuna, "Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız ve değerlendireceğiz. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumumuzu sizle paylaşacağım. Olağanüstü Meclis oturumuna yönelik tutumumuzu belirleyeceğiz" yanıtını verdi.Yeni Anayasa çalışmaları bağlamında çalıştaylar düzenlenerek vatandaşları ve uzmanları dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaz için vatandaşlarla buluşmak için AK Parti teşkilatlarına tam bir seferberlik talimatı verdi. 23'üncü yılımızı, her zaman 18 yaşındaki dinamizmiyle partimizin kutlayacağız. 20'nci, 23'üncü, 30'uncu yılı da olsa AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.