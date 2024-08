AK Parti 23. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 23. kurluş yıldönümünü çeşitli etkinlik ve programlarla kutluyor.2001'de kurulan AK Parti'nin, demokrasiyi güçlendiren ve milli iradeyi esas alan uygulamalarla Türkiye siyasetine damgasını vurduğunu belirtten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partinin eser ve hizmet anlayışıyla 23 yılda Türkiye'nin her alanda çok büyük kazanımlar elde ettiğini hatırlattı. Karaaslan, Türkiye'yi 22 yılda çok ileri bir noktaya taşıdıklarını, istikametlerini ve projelerini milletle belirleyip bu yolda milletle yürüdüklerini anlatarak şunları kaydetti: Bugün ülkemizi, büyüyen, gelişen, güçlenen, küresel meselelerin çözümünde arabuluculuğu ve inisiyatifi talep edilen bir ülke haline getirdik.Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle milletimize, Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonunu armağan ettik, somut hedeflerimizle bu vizyona güç kattık. İçinde bulunduğumuz dönemin, milletimizin destekleriyle bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir dönem olacağına inancımız tamdır. AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir. Reformist anlayışıyla adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe, ulaştırmadan altyapıya her alanda Türkiye'yi geleceğe hazırlayan partidir.Yasaklarla mücadele ve eğitime tam erişim başta olmak üzere kadınların temel haklarının AK Parti'nin en önemli çalışma alanı olduğunu anlatan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Anayasa'dan İş Kanunu'na, TCK'den Medeni Kanunu'na kadar devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.Keşir, 2001'de sadece yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversiteye yerleşim oranının bugün yüzde 51'e ulaştığına, kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığına dikkati çekerek, "AK Parti olarak hem kadını hem aileyi güçlendiren politikaları hayata geçirdik. Birini diğerine tercih etmedik. Çünkü AK Parti dikotomik düşüncenin aksine hem, hem de diyebilen yegâne partidir. 23 yıldır olduğu gibi 81 il, 922 ilçede ülkemizin her sokağına izimizi bırakmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünde 17 yeni isim AK Parti rozeti takacak. Katılımlara ilişkin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Dışlayarak, dışarda bırakarak değil kucaklayarak bugünlere geldik. Partimize güç katacak, katkı yapacak herkesle, ortak değerler etrafında buluşma irademiz bakidir. Nihai halini belirleyeceğiz, 14 Ağustos'taki etkinliğimizi partimize yeni katılımlarla taçlandırmış olacağız, gelmek isteyenlerle görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.