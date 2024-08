Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 23'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda 23'üncü yılımızı devirdik. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. AK Parti, 23 sene önce milletin umudu olarak bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. Kefenimizi giyerek başlattığımız 'büyük ve güçlü Türkiye' mücadelesinde 'milletimize emanetinin emin ellerde olacağının' sözünü vermiştik. 'Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz' demiştik. 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye 'meselelerimiz çözümsüz değil' özgüvenini aşıladık. AK Parti, çok kısa sürede milyonların umudu hâline dönüştü. Gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik.Bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Yol boyunca nice badireler atlattık. Hizmetten, çalışmaktan, üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Türkiye'nin AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti.Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi füzesini, uçağını, İHA'sını üreten seçkin ülkeler ligine yükselttik.Ekonomik kalkınma, demokrasiden bağımsız değil. Son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında sessiz devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık.Milli iradenin üzerinde, ne kadar vesayet odağı varsa, hepsine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi, ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, milletimiz on yıllar sonra özgüvenini tekrar kazandı. Türkiye, küresel siyasette iddia ve imkân sahibi bir ülke konumuna geldi.Türkiye'ye ilkleri yaşattık, rekordan rekora koşturduk. Türkiye'yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı hâline birlikte getirdik.Ülkemizde bu değişimleri gerçekleştirirken, muhalefeti de, en azından söylem düzeyinde dönüştürmeyi başardık. Başörtüsü artık bazı kesimler için 'öcü' olmaktan çıktı. Namaz, oruç, sakal, Kuran, Kuran eğitimi gibi konularda bir kesimin alerjisi önemli ölçüde törpülendi, aşındı. Atılan her özgürlük adımı karşısında, 'laiklik elden gidiyor' veya 'ülke bölünecek' korkusu, yerini büyük oranda özgüvene bıraktı. Millete tepeden bakanları, milleti 'göbeğini kaşıyan adam' olarak görenleri her seçimde yenilgiye uğratarak milli iradeyle barışmaya, Türkiye gerçeklerini kabullenmeye mecbur bıraktık.Ne eski CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' kurnazlığını ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın 'normalleşme' söylemlerini AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değil.Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak isteyen, kökü dışarıda girişimlerin tamamının farkındayız. Ezana, bayrağa, camiye, Kuran'a, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. LGBT'yi nasıl görüyorsak, ırkçı düşmanlığa da aynı nazarla bakıyoruz.Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağır. Biz aziz milletin ve aziz ümmetin umuduyuz.2028 seçimlerine kadar canla başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Birilerinin rüzgârıyla iktidar hayalini kuranlar, son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, avuçlarını yalayacak.Biz bu aziz milletin umuduyuz. Daha yapacak çok işimiz var. Milletimizin tercihiyle daha uzun yıllar iktidarda olacağız. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken, gelecek asrını da şekillendirmenin gayretindeyiz.Ekonomide sorunları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak; daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa sürede, dar gelirlimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız.IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığı kazandırdık.AK Parti, millet ve memleket sevdalılarının partisidir. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer var. AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açık, bundan sonra da açık kalacak.AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü dolayısıyla 81 ildeki il başkanlıklarında tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde düzenlenen programlara, eşzamanlı video bağlantısıyla katıldı.