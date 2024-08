Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM’de yapılan tarihi oturumda dünyaya seslendi: Ya zafer ya şehadet

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un genel kurulun açılışını yapması sonrası sözlerine İsrail'in saldırılarında şehit olanları anarak başlayan Abbas şunları söyledi:Sizlere büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla gelmiş bulunmaktayım. Halkım uluslararası adaletten yoksun olarak toprağına, vatanına, kutsallarına ve değişmez milli haklarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taçlandıracağına ve uzun zamandan beridir devam eden bu belanın sona ereceğine inanmaktadır. İsrail'in saldırıları, cinayetleri ve soykırım suçu nedeniyle Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te şehit olanları anarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve bunların en sonuncusu da lider İsmail Haniye'ye karşı yapılmıştır. Şimdi sizleri, çok değerli kardeşlerimi, İsmail Haniye'nin ve Filistinli şehitlerin ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum.İsrail'in Gazze'deki soykırım suçları karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olan Türkiye'ye teşekkür ediyorum. İsrail ile ticareti durdurdunuz. 10 milyar dolarlık bir ticareti Türkiye, Filistin halkına destek için durdurdu. Bizler, Türkiye'deki kardeşlerimize, Kudüs ve Filistin davasını ana meselesi haline getirdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü Filistin davası Türkiye'de bir ana mesele haline gelmiştir. İşte bu Türk halkının ahlakının bir göstergesidir. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yürüttüğü soykırımın asıl amacı vatan topraklarından Filistin'in varlığını söküp atmak ve Filistinlileri bir kere daha tehcir etmektir. 1948 ve 1967 yılında olduğu gibi aynı tehcir stratejisini tekrardan yaşatmak istiyorlar ama bu asla olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu asla gerçekleşmeyecektir. Zira halkımız, toprağına, vatanına, kutsallarına ve kutsal mekânlarına bağlıdır ve ne pahasına olursa olsun oradaki gaspçıları, işgalcileri oradan def edecektir" diye konuştu.7 Ekim'den bugüne 40 bin Filistinli kadın ile çocuk şehit edildi. 10 bin kayıp, 80 bin yaralı var. Batı Şeria'da 10 bin şehit var ama bizler dik durmaya devam ederek topraklarımızdan ayrılmayacağız. Geçmişte, bugün ve yarın da söylemeye devam edeceğiz: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz, asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz ve Gazze'siz bir Filistin devleti de olamaz. Halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacaktır. Bizler Gazze'nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Şu an yüzde 70'inden fazlası yıkılsa da yapacağız. Halkımızın desteğiyle, Arap ve İslam milletinin, dünyanın özgür insanlarının desteğiyle gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan devletimizi ne pahasına olursa olsun kuracağız.Katiller ve savaş suçlularına gelince, onlar işledikleri suçlardan kurtulamayacaklar. Bu işledikleri suçlar zaman aşımıyla düşmez, bunlar şüphesiz hesaba çekilecektir. Bizler uluslararası kuruluşlarla çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde özellikle Netanyahu yargılanıyor. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler Filistin devletinin layık olduğu uluslararası toplumdaki yerini alması için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız 100 yılı aşkın bir süredir devam eden destansı kararlılığı ve direnişiyle sadece anavatanı Filistin'i, ulusal, siyasi, dini ve tarihi kimlik ve haklarını savunmakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm bölgeye egemen olmak isteyen yayılmacı ve sömürgeci açgözlü siyonist harekete karşı Arapları ve İslam ümmetini savunmak adına ön saflarda yer almaktadır. Onlara müsaade etmeyeceğiz.Önümüzde çözüm kalmadı. Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Bedeli hayatım da olsa gideceğim. Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz ya zafer ya şehadet. Benim hayatım, bizim hayatımız, Gazze'de ölen hiçbir çocuğun hayatından değerli değil. Aynı bağlamda BMGK'ya da çağrıda bulunuyorum. Gazze'den sonra Kudüs'e yöneleceğimizi de ifade ediyorum. Ebedi başkentimize de gideceğim. Kudüs kırmızı çizgimiz.Bizler diyoruz ki, çok açık ve net bir şekilde Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, bağımsız Filistin devletini oluşturan tek bir meşru hükümet tarafından yönetilen coğrafi bütünün adıdır. Ve tek bir meşru hükümetin yönettiği Filistin topraklarıdır ve bu bölge eğer bu durum gerçekleşmezse istikrar, sükûnet ve kalkınma olmaz. Ya bize hakkımızı verirsiniz ya da sizler özgürsünüz. Eğer bu yapılmazsa işte bu şiddet sarmalı devam edecektir ve barış ile güvenliğe giden yol Filistin'de başlar ve biter.TBMM'ninFilistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelişinde tören mangası tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, Meclis'e girişinde Abbas ile sohbet etti. Erdoğan, Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi. Ardından TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki yerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın hitabını locadan takip etti. Locada, Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı. Günün anısına hazırlanan Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkıyı takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı. TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, "Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir. İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı. On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Kurtulmuş, Meclis Şeref Salonu'nda açılan Filistin temalı fotoğraf sergisini gezdi. Sergide İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafları da yer aldı.Genel Kurul salonunda milletvekili sıraları ile Başkanlık Divanı'nda yer alan koltuklara Türkiye-Filistin bayraklarının yan yana olduğu atkılar bırakıldı. DEM Parti milletvekilleri ile CHP'li bazı milletvekilleri hariç, tüm milletvekilleri atkıları takarak toplantıyı takip etti.Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Emine Erdoğan, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı" paylaşımı yaptı.