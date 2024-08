İzmir’de sabır bitti işçiler sokağa indi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik Binası önünde gerçekleşen pankartlı eylemde açıklama yapan 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye yönetiminin gecikmeye gerekçe olarak SGK prim borçları ile belediye şirketlerinin geçmiş dönem borçlarını gösterdiğini belirterek, "Ödenmeyen SGK borçlarının sorumlusu, maaşı cebine girmeden her ay düzenli olarak ödemelerini yapan işçiler değildir. Belediye yönetiminin bütçeyi düzensiz kullanmasından kaynaklanan borçların sorumlusu İZENERJİ emekçileri olmadığı gibi, bu borçların faturası da İZENERJİ emekçilerine kesilemez. Her ikramiye döneminde bir kriz yaşanıyor.Artık yeter. Aksi takdirde, alanlarda yine emekten gelen gücümüzü kullanmaktan asla geri durmayacağız" dedi. 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar geçmiş dönemin faturasının hep kendilerine çıkarıldığını öne sürerek, "Yaklaşık 10 ay önce yine Egemenlik Evi önünde beş gün süren bir direniş sergiledik. Bu direnişimizin sonucunda bizlere birtakım sözler verilmişti. En can alıcı noktamız olan ikramiye ile alakalı maalesef verilen sözler yerine getirilmedi. Tunç Soyer zamanından geldiği belirtilen sorunlar her defasında biz İZENERJİ işçilerine fatura ediliyor. Biz bu geçiş sürecinde sağduyulu yaklaşım sergiledik. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. İZENERJI işçisi bu tabloyu hak etmiyor" dedi.