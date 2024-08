MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır" dedi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milleti tarihin her döneminde zulme direnmiş, zalimlere sesini ve sözünü yükseltmiştir. Doğal olarak TBMM, milli iradenin tecelligâhı olması münasebetiyle elbette haksızlığa ve saldırıya maruz kalmış soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin tercümanı olmayı kararlılıkla, hatta tarihsel bir sorumluluk şuuruyla üstlenmiştir. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Meclis'te yaptığı muazzam seslenişini bu kapsamda ele almak lazımdır. O gün, dünyanın gözü TBMM'ye çevrilmiştir. Sayın Abbas'ın tarihi nitelikli konuşmasının bölgesel ve küresel yankılarının doğması hakikaten mühim ve müstesna bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. TBMM'de yaşanan kavgaya da değinen Bahçeli, "Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" dedi.