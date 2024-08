Ona olan özlemimizi bu odada gideriyoruz

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli Köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, Kobra tipi araçla seyir halindeyken trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit oldu. Şen, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde toprağa verildi. Acılı baba İsmail Şen, evinin bir odasını adeta müzeye çevirdi. Anne Ayşe ve baba İsmail Şen, şehit oğullarının 23 yaşına kadar olan fotoğraflarını odanın duvarlarına astı. Askeri giysilerini ve şehit düştüğünde üzerinden çıkanları ise yaptırdığı vitrine koydu. Astsubay resmi elbisesini, oğlunun silah ve benzeri özel eşyalarını yine cam vitrine yerleştirdi.İsmail Şen, oğlu için yaptırdığı şehit odasının tavanını ise içinde Türk bayrağı olan camla kaplattı. Odadaki eşyaların ve fotoğrafların nemden etkilenmemesi için ise özel klima sistemi kurdurdu. Şehit Mustafa Şen'e ait takdirname ve plaketler de şehit odasının en güzel köşesinde yerini aldı. Her gün odada kalarak oğlunun fotoğraflar ve hatıra eşyalarına bakarak gözyaşı döken baba Şen, "Yüreğimizdeki acı ona kavuşuncaya kadar dinmeyecek" dedi. Oğlunu kaybettiği 30 Nisan'dan bu yana gözyaşı hiç dinmeyen anne Ayşe Şen ise "Oğlum her gece rüyalarıma giriyor. Acım ilk günkü gibi taze" diye konuştu. Şehidin öğretmen olan ablası Beyza Şen de, "O bizim her şeyimizdi. Onun tüm eşyalarını bu odada topladık. Özlemimizi böyle gideriyoruz" ifadelerini kullandı.