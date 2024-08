Kentsel dönüşüme 82 milyon reklama 450 milyon

CHP'li belediyelerde "eş, dost, akraba" kadrolaşması tam gaz sürerken belediyelerin reklama ayırdığı bütçe de dikkat çekiyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Belediyesi'nde liyakat gözetilmeden yapılan işe alımları ile belediyenin imkanlarının depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları yerine reklama ayrılmasına tepki gösterdi.CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde (EBB) İnsan Kaynakları Şube Müdürü olan Alaattin Öztürk'ün eşinin işe başlamasının ardından şimdi de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Cengiz Özdemir'in oğlu ve gelinini işe aldırdığı ortaya çıktı. Akraba kadrolaşmasına tepki gösteren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta liyakatten bahsediyor lakin kendilerinin 25 yıldır yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde oğul, gelin, akraba atamalarına tek kelime etmiyor.Cengiz ÖzdemirBu liyakatsiz atamalardan dolayı belediyede o kadar çalışan var ki şu an belediye borçlarını ödeyemez durumdadır" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin 2023'teki zararlarının 118 milyon lira olduğunu belirten Albayrak, "Belediyede yönetim sorunu vardır ve bu iş bilmeyenler yüzünden Eskişehir'imize seviye atlatacak tek bir yatırım yıllardır yapılmamaktadır. Şehrimizde yapılan tek tabirle ikram ve reklam belediyeciliğidir" dedi.Gürhan AlbayrakAlbayrak, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm için 5 yılda 82 milyon lira bütçe ayırmış. Özel Kalem, Basın Yayın ve Kültür Sosyal için harcadığı bütçe ise 450 milyon lira. Şehrimiz deprem kuşağında ve uzmanların söylediğine göre zemin sıvılaşması had safhada. Yani 5 civarı bir deprem Eskişehir'de 7.1 civarı şiddetinde hissedilecektir ve bu konu çok önem arz etmektedir. Şehrimizde bakanlığımız TOKİ vasıtasıyla 15 yıldan bu yana 15 bin konut kazandırmış. Büyükşehir Belediyesi ise 24 daireyi dahi kazandıramamıştır. Geçtiğimiz günlerde belediyenin Gündoğdu Mahallemizde teslim etmesi gereken 24 dairenin teslim süresi üzerinden 250 gün geçmiştir. Bu hizmetsizliklerini ve liyakatsiz eş dost kayırmacılığını hemşerilerime şikâyet ediyorum" ifadelerini kullandı.