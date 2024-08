1000 dekar arazi suyla buluşuyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde 1000 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Eldeş Barajı'nın bölge tarımının can damarı olacağını bildirdi. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarını ifade eden Yumaklı, bu amaçla son 21 yılda 1367 baraj inşa edildiğini belirtti. Bu yatırımlardan birisi olan Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda imalatların tamamlandığını ifade eden Yumaklı, barajın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Yumaklı, "Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak. Bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, böylece kazançları artacak" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek böylece kazançları artacak. Toplam 1000 dekar araziye can suyu verecek Eldeş Barajı sulama maliyetlerini düşürecek. DSİ sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu amaçla son 21 yılda 1367 baraj inşa edildi.