Tarihe istikamet çizmeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin Deniz Harp Okulu Tuzla yerleşkesi ve Hava Harp Okulu Bakırköy yerleşkesinde 'Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim' törenlerinde konuştu:Dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Türk dış politikasını Ankara eksenli şekillendirdik. Doğu'yla ilişkilerimizi güçlendirirken Batı ile köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Türkiye kimseden icazet almaz. Türkiye Doğu ve Batı ile ilişkilerini eşzamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar.Külliye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında dünyanın farklı köşelerinde kahraman ordumuzu temsilen görev yapan Mehmetçiklerimizin yürek tellerimizi titreten, milletçe hepimizin göğsünü kabartan mesajlarını dinledik. Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisidir. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yazmaya, tarihte istikamet çizmeye devam edecektir.Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla, şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı, bu yiğitliği ve inanmışlığı şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Vatanımıza, milletimize, devletimize karşı görevlerinizi en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan, yârdan, serden geçecek, korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz.Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta "Türkiye'nin Libya'da, Asya'da Afrika'da ne işi var" diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız. Mavi Vatan'da haklarımızı savunacağız. Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler.Hava Harp Okulumuzdan toplam 197 öğrencimizi mezun ediyoruz. Zaferler ayı olarak geçen ağustosa damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz.Ordumuzu her alanda güçlendirdik. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekâtı'nı yaptık. Terör örgütlerine ölümcül darbeler vurduk. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Kilidi kapatacağız.Çelikten kanatlarıyla gurur kaynağı olan havacılarımız Gök Vatan'ı savunuyor. Milli muharip uçağımız Kaan'la, Kızılelma'mızla, Hürjet ve Gökbey'imizle, sistemler sistemi Çelik Kubbe'mizle yolumuza devam ediyoruz. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, dünyada gıptayla takip ediliyor.Deniz Harp Okulu'nun birincisi bir kız öğrenci (Teğmen Şeyda Yıldırım), Kara ve Hava harp okullarında da birinciliği yine bir kız öğrenci aldı (Teğmen İkra Kuyumcu).Bu herhangi bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice bu.