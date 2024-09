AK Partili Albayrak’tan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne sokak hayvanları çağrısı

VATANDAŞI BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN KORUMAK YERİNE DEVLETİ ''GEZİ'' İLE TEHDİT ETMİŞLERDİ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, hayvanseverlerin düzenlemiş olduğu eyleme katılmıştı. Burada bir konuşma yapan Yalaz, özellikle hayvanseverlerin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllarca yapılmasını beklediği barınağı unutarak, Gezi olayları üzerinden örnek vermiş, direniş göstereceklerini belirtmişti. Yalaz'ın,"Bir iki ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa mücadelemizi vereceğiz" açıklaması tepkilere yol açmıştı.





AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürkan Albayrak konu ile ilgili ''Bugün CHP'nin vekilleri olsun, il başkanı olsun devlete karşı olan bu kin ve nefretlerini her defasında insanları galeyana getirme, sokağa dökme noktasında bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Şunu da özellikle dile getirmek istiyorum, bu milleti ve vatanı tehdit etme noktasında önceki dönemlerde çok çaba gösterdiler. Ama tehdit edenler her zaman gerçekten alması gereken her şeyi aldı.'' Açıklaması yapmıştı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, ülke ve şehir gündemini epey bir süre meşgul eden sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik projeleri olduğunu söyledi ve bu konuda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Albayrak;

"Geçtiğimiz haftalarda hepimizin hatırlayacağı gibi sahipsiz sokak hayvanlarımız için hazırlanan yasa teklifi pek çok tartışmalara yol açmıştı. Bu konuyu şehrimizde de saçma sapan yerlere çekmeye çalışan ve prim elde etme çabasında olan bayat siyasetçi zihniyetindeki arkadaşları üzülerek izlemiştik.

''ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 YILDA 1 TANE BARINAK YAPAMADI''

Biz, bu konuda kimseyle polemiğe girmek istemiyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 yılda bir tane dahi hayvan barınağı yapmamış olsa da artık bunları tartışmanın kimseye faydası yok. Bu saatten sonra şehir olarak bundan sonra yapacaklarımıza odaklanmalıyız. Sahipsiz sokak hayvanları hususunda Eskişehir Büyükşehir Belediyemize güzel bir önerimiz var.





GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Önerimize gelecek olursak, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz bu konuda Türkiye'ye örnek çok güzel bir proje hayata geçirmiş ve başarıya da ulaşmış. Bu projede şehrin dışında belirli bir alana 'Doğal Yaşam Parkı' kurulmuş ve sokak hayvanlarımız burada toplanıp, aşılama ve kısırlaştırma gibi işlemler yapılmış. Akabinde rehabilite edilen hayvanlarımız bu doğal yaşam parkında doğal akış içinde yaşamaya başlamışlar. Tabii talebe göre de sahiplendirilen pek çok hayvanımız da olmuş.

İşin özeti Gaziantep'te sokaklarda sürü halinde gezen tek bir hayvan dahi kalmamış. Yani, can dostlarımızı da insanlarımızı da mutlu eden bir proje olmuş.





''YAPILACAK TESİSLER İÇİN DEVLETİMİZ %50 HİBE VERİYOR''

Yeni yasaya göre bu konuda bütün belediyelere 2028 yılına kadar bir süre tanınıyor. Bu süreyi beklemek şehrimiz için çok geç olur. Yapılacak tesisler için devletimiz halihazırda yüzde 50 hibe veriyor. Çok güzel bir destek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile de görüştük. Projenin örneğini büyükşehir belediyemize vermeye hazır. Bu konuda çözümün hız kazanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Denenmiş ve başarıya ulaşmış bu projeyi hayata geçirirsek ne can dostlarımız ne de insanlarımız artık zarar görmeyecek. Eskişehir olarak bir an önce bu konuda aksiyon almalıyız."