Yargıtay Savcısı İşçimen’e trafik magandaları saldırdı

Trafik magandaları bu kez de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i hedef aldı. İstanbul Kadıköy'de, geçtiğimiz cuma akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken saldıraya uğradı. 7 suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen saldırgan yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin otoparkından çıktığı esnada tartıştığı bir zanlı tarafından darp edildiği, diğer zanlının ise hakaretlerde bulunduğunun belirlendiği belirtildi. İşçimen'e hakarette bulunduğu belirlenen T.T.İ.'nin yakalandığı ve adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. İşçimen'e saldıran E.G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili olan Necip Cem İşçimen, darbeci askerler hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vermiş ayrıca o gece 3 ayrı TV canlı yayınına bağlanıp cuntacılara yakalama kararı çıkarıldığını açıklayan tek isim olmuştu.