Belediye önünde 24 saat nöbet

Yerel seçimler Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş, 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandır. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırda 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı. İşçiler her akşam 4 kişi olmak üzere belediye binası önünde açtıkları yatak yorganda 2 kişi uyurken, 2 kişi de 3'er saat olmak üzere nöbet tutuyor. İşçiler yaşadıkları sorunları anlattı:Daha önce özel bir şirkette inşaat mühendisi olarak görev yaptım. 83 KPSS puanımla buraya mülakatla girdim. 'Çıkaracağız, şöyle yapacağız böyle yapacağız' diye mobbing uyguladılar. Hepimiz çok ama çok mağduruz. Bizi toplayıp, 'Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, ekmeğinden etmeyeceğiz' dediler. Ben de bunun üzerine evlilik hazırlığı yaptım. Şimdi ödemelerimi yapamıyorum. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz. ıdır, çözülmesidir.Bir yıldır belediyede çalışıyordum. Yeni yönetim bizi ekmeğimizden etti. Yaklaşık 2 aydır geceli gündüzlü burada nöbet tutuyoruz. Yatağımızı, yorganımız buraya getirdik. Sadece işimize dönek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek zorundayız. Çocuklarımız aç. Cumhurbaşkanımızdan, valimizden bize destek olmalarını istiyoruz.Veteriner olarak çalışıyordum. Iğdır'da sokak hayvanlarını kimliklendirme, tedavi, kısırlaştırma işlerini yapıyordum. Şu anda bu durdu. Bu büyük bir problem Iğdır için. Düzenli bir işimiz ve gelirimiz vardı. Şu an mağdur edildik ve borca girdik. Ödeme yapamıyoruz. Yetkilere sesleniyorum, bizlere yardımcı olun ve ses olun.IĞDIR Belediyesi'nin AK Parti'li 12 meclis üyesi işçileri ziyaret ederek, onlara destek verdi. Meclis üyeleri adına konuşan Kürşat Şimşek, "Bugün, şu anda belediyede yeni dönem meclis toplantısı var. O toplantıya katılmadık. Haksız yere işten çıkarılan işçilerin yanına gelerek, toplantımızı burada, işçilerin arasında yapmaya karar verdik. Her zaman işçiden yana olduk. İşçilerin yanındayız. Belediye meclis toplantılarına katılmayacağız" dedi.