Bakan Kurum’dan İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Amonyak miktarı 50 kat fazla

"İZMİR KÖRFEZİ ÖLMEKTEDİR"

Tesise gelen fazla atıksu tesiste arıtılmıyor; çok yüksek miktarda katı atık; orta körfeze arıtılmadan doğrudan dökülüyor. İzmir körfezi'mizin dibine birikiyor, dip çamurunu arttırıyor, canlı yaşamını derinden etkiliyor.

Eğri oturup doğru konuşacağız. Bugün Körfez'de yaşanan, tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. İzmir Körfezi'nin ekosistemi artık tamamen çökme noktasına gelmiştir; İzmir Körfezi ölmektedir.

Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları; seçim meydanlarında "İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz" diyen ama görevdeyken körfez için tek bir adım atmayanlardır.

Sorumlular; şimdi suçlarını gizlemek için, "bu balıklar bize ait değil, bunlar gemilerle getirildi" diyerek kendini gülünç duruma düşürenlerdir.

"BU KİRLİLİĞİN SORUMLUSU BELEDİYELERDİR"

Bu kirliliğin sorumlusu; yağmursuyu ve kanalizasyon kanallarını bile birbirinden ayıramayan, kurulu atıksu tesislerini bile çalıştıramayan, derelerini dahi ıslah etmekten aciz olan belediyelerdir.

Biz, Bakanlık olarak, İzmir için, sorumluları izleme ve denetim görevimizi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bilim kurulumuzu oluşturduk. Birazdan yapacağımız koordinasyon toplantısında da bilim insanlarımızla, STK temsilcilerimizle ve kamu kurumlarımızla neler yapacağımızı konuşacağız.

İnşallah kurulumuz, bundan böyle, yerel yönetimlere yol gösterecek. Bilim insanlarımız, İzmir'deki yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracak, ev ödevleri verecek.

Biz de Bakanlık olarak; belediyeler ev ödevlerini yapıyor mu yapmıyor mu, anlık olarak takip edeceğiz. Eksiklikleri varsa söyleyeceğiz.

Yönetim zafiyeti söz konusuysa uyaracağız. Atılması gereken adımlar atılmıyorsa harekete geçmeleri için zorlayacağız.

İzmir Körfezi, bugün yapıldığı gibi, kaderine terk edilemez, görmezden gelinemez, yok sayılamaz!

Biz de buna asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz. İzmir Körfezi'nde yapılan her şeyin an be an, 7/24 takipçisi olacağız.

Ben bir kez daha, İzmir Körfezi için gayret eden herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."