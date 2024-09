Birlikteliğimiz hayatı önemde

Türkiye'ye gelen Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Külliye'de yapılan basın toplantısında şunları söyledi:Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. Toplantılarımızla Gazze başta olmak üzere bölgesel mesellerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesisi etme konusunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibariyle görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplam yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. Bu yardımların ulaştırılmasında Türk Kızılayı ve AFAD başkanlığımız ile işbirliği yapan Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara bir yenisini ekliyor. İsrail yönetimini binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkını açlığa mahkûm ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk ve ya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçilerdir. Mısır, Katar ve Amerika'yla birlikte müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de sürece destek veriyoruz. Ancak İsrail tarafının engelleyici ve uzlaşmaz tutumu halen devam ediyor.İsrail müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi çok net söylemek isterim. İsrail hükümeti üzerin de baskıların artması noktasında elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Soykırım Davasına müdahillik başvurumuzu resmen ilettik. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin Uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru noktasında yer alınması çağırımı tekrarlıyorum.Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde Yüksek Düzeyli stratejik İşbirliği konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık. Bu mekanizmanın ilk toplantısını bugün gerçekleştirdik. Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, enerji, çevre dâhil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en büyük boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer alamaya devam ettik. Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkma yolunda ilerliyoruz. İş adamlarımız Mısır ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Girişimcilerimizi, yatırımlarını daha da artırma noktasında daha da teşvik ediyor Mısırlı yatırımcıları da ülkemize bekliyoruz. Mısır'la enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirme arzusundayız. Kardeş Mısır halkı Türk kültürü ve Türkçeye büyük önem gösteriyor. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum.İstişarelerimizde Gazze'nin yanı sıra başta Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika boynuzu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldık. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. Daha yakın iş birliği içinde olacağız. Kazan -kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.Sisi şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne işbirliği ve diyaloğumuzu en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan işbirliğimiz, değerli kardeşimin iade-i ziyareti ile daha ileriye taşıyoruz. Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin 100. Yıl dönümünü kutlayacağız. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik yapmış iki kadim ülkeyiz. Çalışmalarımızın semerelerini görmekten memnuniyet duyuyorum.BaşkanErdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen es-Sisi'yi havalimanında bizzat karşıladı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti. Erdoğan ve Sisi aynı araçla Beştepe'ye geçti. Sisi de geçtiğimiz Şubat ayındaki Kahire ziyaretinde Erdoğan'ı resmi karşılama öncesinde havalimanında karşılamıştı. Başkan Erdoğan'ın Sisi'yi havalimanında karşılaması "mütekabiliyet esası"na uygun hareket edildiği olarak yorumlandı.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, özetle şunları kaydetti:Bu dost ülkeye yaptığım ziyaret, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin gelişeceğinin bir göstergesidir. Bizleri bir araya getiren ortak bir tarihimiz ve birçok ortak paydamız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz şubat ayında ülkemize yapmış olduğu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkiye ayrı bir ivme kazandırmıştır. Orada anlaştığımız düzeyde Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yapma kararını aldık. Ticaret, turizm ve tarım gibi birçok alanda ortak adımlar atmak için kararlar aldık. Bölgesel insani kriz konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız. Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki ihlallerin son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda mutabık olduk. Gazze'ye insani yardımların ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz.Libya'da hem başkanlık hem de parlamento seçimlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması belirttik. Suriye meselesini de ele aldık. Suriye halkını olumsuz etkileyen bu krizin de son bulmasını istiyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenlik Güçleri Konseyi'nin kararları çerçevesinde Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve terörle mücadelesi bağlamında sorunun çözüme ulaşmasını arzuluyoruz. Sudan meselesini ele aldık. Mısır'ın bu bağlamdaki çalışmalarını Erdoğan'a ilettik.CumhurbaşkanıErdoğan'ın Sisi ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları ve insani durum önemli yer tuttu. Ekonomik işbirliğinin detaylıca masaya yatırıldığı görüşmelerde "enerji" alanına özel bir paragraf açıldı. Çerçeve anlaşması kapsamında elektrik ve nükleer alanına özel parantez açıldı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar arasında "Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" dikkat çekti. Bu mutabakat zaptının Türkiye'nin Mısır'da yaptığı 3 milyar dolara yakın yatırımın daha da artmasının önünü açacağı değerlendiriliyor.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası Erdoğan ve Sisi huzurunda 17 anlaşma imzalandı: Törende, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi iki lider tarafından imza altına alındı. Erdoğan, akşam da Sisi onuruna yemek verdi. İki lider yemek öncesinde Külliye'nin balkonunda sohbet etti. Erdoğan'ın Sisi ile samimi sohbetine ilişkin fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmzalanan 17 anlaşma şöyle:Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat ZaptıYeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis SözleşmesiRekabet Politikası Alanında Mutabakat ZaptıYükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat ZaptıDemiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat ZaptıSivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat ZaptıBilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat ZaptıTarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat ZaptıSağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat ZaptıKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Mutabakat ZaptıKültür ve Turizm Alanında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat ZaptıMali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat ZaptıEnerji Alanında Mutabakat ZaptıÇalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat ZaptıÇevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat ZaptıŞehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat ZaptıGöç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat MuhtırasıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi görüşmesinin gerçekleşeceği dakikalarda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddialarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir" ifadesi kullanıldı. Philadelphi Koridoru'nda herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini iddia etmiş, Mısır, Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddiaları reddettiklerini açıklamıştı.