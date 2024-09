Boğaz’daki kaçak villada jet yıkım

Tutuklu suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yıllar boyunca her türlü kirli işini yürüttüğü Üsküdar Vaniköy'deki villa, Rus iş insanı Boris Borisenko'ya 26 milyon dolar karşılığında satılmış, villa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 'basit onarım' izni alınmasına rağmen 100 kadar ağaç da kesilerek kaçak yapılar inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

10 dönümlük alan için 22 Mart 2023'te mülk sahiplerinin tamir ve tadilat izni almak amacıyla İBB'ye dilekçeyle başvurduğu, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de 90 günlük tadilat izni için "Basit Onarım İzin Belgesi'ni verdiği bildirildi. Ancak Basit Onarım İzin Belgesi'nde yapılabilecek işlemler "İç mekan boya badana işlemleri, iç mekan zemin tamiri (ahşap doğrama, fayans vb), mutfak, banyo, WC onarımı, iç mekan elektrik, doğal gaz ve sıhhi tesisat onarımı ve değiştirilmesi" olarak sıralanmasına rağmen Bakanlık ekipleri, inşaatın İBB gözetiminde 17 aydır devam ettiğini ve çok sayıda ağacın kesilerek 3 adet 2 katlı, 4 adet bir katlı kaçak yapıların yapıldığını, bir havuzun eklendiğini belirledi.

İBB'nin kaçak yapı inşaatına göz yumduğunun ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'taki incelemelerin ardından İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında izinsiz yapılan alanların yıkılmasına karar vererek bu bölümleri mühürlemişti.

İl Müdürlüğü dün sabah yaptığı duyuruda bu alanda yıkım yapılacağını bildirdi. Duyurunun ardından ekipler söz konusu villa ve çevresinde yıkıma başladı. Ancak kısa süre sonra İBB ekipleri de alana gelerek yıkıma başlamak istedi. İBB ekipleri, yıkım yetkileri olmadığı için alandan çıkartıldı ve Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri yıkıma tek başına devam etti. İBB ekipleri bu kez getirdikleri iş makinesini alana sokmak için tel örgüleri yıkıp ağaçların arasından iş makinesini geçirmek istedi. Durdurulan İBB ekipleri ile Bakanlık ekipleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

7 PARÇA BİNANIN 5 TANESİ KAÇAK 2 TANESİ YASAL

Ekiplerin yıkım çalışması sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, olay yerine gelerek açıklama yaptı. Batur, alanda toplam 7 parçanın bulunduğunu, bunlardan 2'sinin iskanlı, 5'inin ise iskansız olduğunu ifade etti. Batur, "Nisan 2023'te verilmiş olan izin belgesi üç aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere verilmiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün envanterine aslında burada bir yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı. Netice itibariyle her bir kurum, her birimizin, tüm kamunun bize mal olmuş seksen beş milyonun her birinin kamu kurumu. Ama üzerindeki mükellefiyetleri, sorumlulukları ve yetkileri en iyi şekilde, zamanında yapmak mecburiyetindeler. Bir yeri, bir bölgeyi kaçak yapıdan korumak, yapıldıktan sonra yıkmak değildir esasen. Yaptırtmamaktır. Yapılmasına müsaade etmemektir. Çünkü yapılmasına müsaade edildikten sonra, öyle veya böyle müsaade edilmese de dikkatten kaçması dahi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. İşte iki haftadır ülkemizin, neredeyse her bir vatandaşımızın gündemine giren bir konu haline geldi yerin de önemine binaen" dedi.

KESİLEN AĞAÇLARIN YERİNE YENİSİ DİKİLECEK

Ejder Batur, "Bu bölge, çivi çakılmasına dahi kolayca müsaade edilemeyen bir bölgedir. İskanlı binaların basit, onarım, bakım izni alabilme şansı vardır hukuken. İskanlı binaların tadilat ruhsatı alabilme, tadilat ruhsatı alabilmeyi de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün, bakanlığımızın ilgili kurullarından görüş alarak vermesi gerekir. Aynı şekilde, güçlendirme ruhsatı alabilir iskanlı binalar Boğaziçi öngörünümünde. Bakanlığımızın kurullarından izin almak, kurullarımızın periyodik olarak o izin verildikten sonra da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün ilgili kurullarımızdan aldıkları görüşler çerçevesinde oluşturduğu izni, harfiyen, etap etap takip etmekle mükellefiyetleri vardır. Ama basit onarım izin belgesi dediğimiz belgede kurulların görüşüne ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü 2023 Nisan'ında basit onarım izin belgesi vermiştir ve kurullarımızın öyle ya da böyle bilgisine, ilgisine müracaat edilmemiş. Mevzuat gereği, basit onarım belgesi veriyorsanız etmezsiniz. Tadilat ruhsatı veya güçlendirme ruhsatı veriyorsanız eğer kurullarımızın bilgisi olur ve kurullarımızın da yine 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirme gibi bir sorumluluğu vardır" açıklamasında bulundu. Batur, ayrıca kesilen ağaçların olduğunu ve bunların yeniden dikileceğimi söyledi.

"KESİLEN AĞAÇLARI SİZ DİKERSİNİZ ARTIK"

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyıılmaz, kaçak villa konusunda İBB'ye tepki göstererek, "İBB'nin "sorumsuzluğunda" olan Üsküdar Vaniköy'deki villanın kaçak kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılıyor. Kesilen onlarca kayın ağacını da siz dikersiniz artık" dedi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de,, "Vaniköy'de yapımına göz yumulan kaçak villa Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yıkılıyor. Alanda 800-900 yıl ömrü olan 100 kayın ağacının kesildiği tespit edilmişti. Bunu da, konu her açıldığında ölü taklidi yapan çevreci, doğa sever arkadaşların vicdanına bırakalım" ifadelerini kullandı.