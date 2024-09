Oyun platformları evlatlarımıza zarar veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katıldı. "2024-2025 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz uyum programlarıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Diğer öğrencilerimiz ise 9 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuşacaklar. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yüreklerinde okul heyecanı taşıyan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor ve Rabb'imden onlara başarılar diliyorum. Anadolu'muzun dört bir yanında, tüm il ve ilçelerimizde, köylerden kasabalara kadar vatanımızın her köşesinde maarifimizi yüceltmek için emek veren eğitim çalışanlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum.Vatanımızı korumak için verdiğimiz mücadelede canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi, özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle anıyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız ve hatıralarını daima yaşatacağız.Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda, ülkemizin eksiklerini giderme noktasında tarihi adımlar attık. 2002'de 367 bin olan derslik sayımız, hayırseverlerimizin de katkılarıyla iki kattan fazla arttı. Hükümetlerimiz döneminde 800 bin yeni öğretmen ataması yaptık.12 bin 350 okulumuzu yüksek hızlı internet erişimine kavuşturduk ve 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Bu adımlarımızla uluslararası alanda da önemli bir konuma ulaştık. Teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir dönemdeyiz. Ancak bu dijital dünyanın getirdiği riskler de var. Sosyal medyanın ve oyun platformlarının gençlerimize nasıl zarar verdiğine sıkça şahit oluyoruz. Henüz dört-beş yaşındaki çocuklarımız, bu platformlar üzerinden LGBT propagandasına maruz kalıyor. Türkiye olarak çocuklarımızı bu tür zararlı etkilerden korumak için tüm gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan bir nesil yetiştirmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda, Teknofest kuşağı olarak adlandırdığımız çocuklarımızın, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri olarak yetişeceğine inancım tamdır. Bu düşüncelerle, 5'inci Uluslararası Eğitimde Teknoloji, Araştırma, Geliştirme ve Kalite Zirvesi'nin eğitim camiamıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum.