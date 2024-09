Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, ekonomi konusunda da önemli mesajlar verdi:Geçen yıl uygulamaya başlanan Orta Vadeli Programı, 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde daha da güçlendirdik. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak, inşallah yine başaracağız.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak, cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlanacak. İş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları devam edecek. Ekonomideki kayıt dışılığı azaltacak adımlar atılacak. Tüm bu kazanımlar, Türkiye'yi tarihinde ilk defa ortaüst gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkaracak. Şunu çok net ifade etmek isterim, Türkiye, enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu süreç beraberinde kalıcı refah artışını getirecek. Geçen yıl yüzde 5.1 büyüdük ve milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 1.2 trilyon doları geçti.Dış ticaret ortaklarındaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma bekliyoruz. Bu yılı yüzde 3.5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz.Milletin, kurumların ve iş dünyasının desteği ve sahiplenmesiyle tüm hedeflere ulaşılacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisi, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir. Vatandaşlarımdan, daha kendi meselelerini bile çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını özellikle rica ediyorum. Ben, milletimin irfanına her zaman güvendim, güveniyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Dert varsa derman bulacak olan biziz. Zorlukların üstesinden gelecek olan yine biziz. Yeter ki inancımızı, dayanışmamızı, umudumuzu koruyalım. Allah'ın izniyle gerisi sadece zaman ve biraz sabır meselesidir.İsrailhükümetinin, işgal ve istila politikasını ilk kıble Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme arayışında olduğu artık çok net görüldü. Harem-i Şerif'e yönelik Siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Daha önce de söyledim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde de bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için her fırsatta 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın, liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.Sporda, bilimde, sanatta, siyasette, iş dünyasında gençlerin hak ettiği yerlere gelmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bilhassa engelli gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi, hayatın her alanında engelsiz yer alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları attığımız adımların karşılığını görme bakımından önemli bir referans teşkil etti. Engelli sporcularımız gerçekten tarihi bir başarıya daha imza attılar. Kazandıkları 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz toplam 28 madalyayla sporcularımız, milletimize büyük bir gurur yaşattılar.Paris Olimpiyatları'ndan toplam 36 madalyayla döndük. Olimpiyat oyunlarında ülkemiz adına yarışan, ter döken, elinden gelenin en iyisini yapan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızı ayrıca kutluyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğimizden şüphe duymuyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na sadece madalya kazanmak için değil, rekorlar kırmak ve yeni branşlarda ülkemizi gururlandırmak için gideceğiz.Yeni eğitim-öğretim yılını Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi, hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil; tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." Okullarda dün yapılan ilk dersin "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olmasının şüphesiz çok önemli mesajlar içerdiğini de ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugün, Gazze'de, Ramallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini, en iyi biz anlarız. Bu vesileyle önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devleti ile mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde, Lahey Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi, işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir."