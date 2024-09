NOW TV, Mansur Yavaş’ı hedef alan Gülbin Tosun’la yolları ayırdı

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri sonrası çalıştığı televizyon kanalından zorunlu izne çıkartılmıştı. Tosun, Resmi X hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Öte yandan Gülbin Tosun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından skandal sözler kullanmış, NOW TV buna sessiz kalmıştı.

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" sözleri sonrası çalıştığı televizyon kanalının yönetimi tarafından zorunlu izne çıkartılmıştı.

NOW TV İLE YOLLARI AYRILDI

Gülbin Tosun resmi x hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yıldır çalıştığı NOW TV'den ayrıldığını duyurdu. Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

NOW TV 'AYAKLANMA' TEHDİDİNE SESSİZ KALMIŞTI

Tosun geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından skandal sözler kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, 'ayaklanma' tehdidinde bulunarak "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" demişti. NOW TV yönetimi ise bu yazılanlara sessiz kalmıştı.