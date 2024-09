MSB’den Harp Okulu mezuniyet töreni ve teğmenler açıklaması! Kusuru olanlar hakkında işlem başlatılacak

- Terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak,

- Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

- Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca, bahse konu and ilk defa 29 Ocak 1999'da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir – Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023'te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı şimdiki hâlini almıştır."



ABD-GKRY ARASINDAKİ ASKERİ ANLAŞMA

ABD ile GKRY arasında yapılan 'Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası' anlaşmasını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir.

Bu kapsamda KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir. Ayrıca her fırsatta Ada'da adil ve kalıcı barıştan söz eden ABD'nin bu tutumunu, sergileyeceği tarafsız yaklaşım ile de ortaya koymasını bekliyoruz.

Ada'da sürdürülebilir bir çözüm için tek gerçekçi yol "EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜ" temelinde işbirliğine dayalı bir ilişkiyle mümkündür.

Türkiye'nin; geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da "GARANTİ VE İTTİFAK ANLAŞMALARI" çerçevesinde her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Türklerinin güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığı tamdır.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN ARASINDAKİ ÜÇLÜ MUTABAKAT ANLAŞMASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Metni'ne ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

"10 Eylül 2024 tarihinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Arasında Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her üç Bakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşme sonrası Üçlü Mutabakat Metni imzalanmıştır.

Mutabakat;

* Savunma alanında işbirliğini,

* Her tür ve biçimden terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi,

* Ortak askeri eğitim ve tatbikatlar ile,

* Bir sonraki Savunma Bakanları toplantısının 2025 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmesini içermekedir."