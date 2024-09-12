MSB’den Harp Okulu mezuniyet töreni ve teğmenler açıklaması! Kusuru olanlar hakkında işlem başlatılacak

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

İnsani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son olarak 7-8 Eylül tarihlerinde Menteşe/Muğla'da olmak üzere bugüne kadar 31 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 102 helikopter ile 2.974 sorti yaparak katkı sağlamıştır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır.

Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankı ile Alçak İrtifa Hava Savunma (Korkut) Komuta Kontrol ve Silah Sistemi araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen PNS BABUR gemisi, Pakistan'da düzenlenen ve Pakistan Cumhurbaşkanının da katıldığı törenle hizmete alınmıştır. PNS BABUR'un dost ve kardeş ülke Pakistan'a hayırlı olmasını diliyoruz.

Ayrıca, Kara Kuvvetlerimizin envanterinde 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayan ilk Bayraktar TB-2 İHA'mız envanterden çıkarılmış; başarılarının hatırası olarak BAYKAR şirketine teslim edilmiş ve yerine son teknoloji ürünü SİHA Silahlı Kuvvetlerimize verilmiştir.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

SOMALİ'YE GİDECEK SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNE REFAKAT GÖREVİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Somali'ye gidecek araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin refakat edeceğine dair sorular üzerine "Bilindiği üzere Somali ile bir dizi anlaşmalar yapmıştık. Bunlardan biri de enerji konusunu kapsamaktaydı. Enerji ile ilgili yapılacak çalışmalar Enerji Bakanlığımızın koordinesinde devam ediyor ve sismik araştırma gemisinin de gelecek ay bölgeye gitmesini beklemekteyiz. Sismik araştırma gemisine refakat için Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler de görevlendirilecektir" dedi.

KARA HARP OKULU'NUN MEZUNİYET TÖRENİ VE TEĞMENLER

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

"Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun;

- Tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı,

- İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği,