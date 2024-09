Çocukların bombalandığı dünyada kimse güvende olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Geleceğin Zirvesi'ne videoyla hitabında önemli mesajlar verdi:Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk. 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız.İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların, bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum; hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak, zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız.Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren toplumların hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeliyiz. Daha iyi gelecek için yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir düzene geçiş yapmalıyız.İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl, güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldı. Zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Güvenli ve müreffeh bir gelecek için öncelikle barışa ihtiyacımız var.Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan çok taraflı sistemi dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ANKARA