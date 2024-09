Artvin’de selin izleri siliniyor

Artvin'in kıyı kesimlerinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sağanak yağışlar sonrası Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde sel ve heyelanlar oluştu. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, aşırı yağışlar sonucu debisi yükselen Kapisre Deresi'nde olası ani taşkınları önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Cengiz Ünsal, "Şiddetli yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanların meydana gelmesi neticesinde 32 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Valiliğimizin koordinesinde; İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimiz bölgeye hızla sevk edilmiş ve yapılan koordineli çalışmalar sonucunda şu an itibarıyla kapalı olan tüm köy yollarımız ulaşıma açılmıştır. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır.Devletimizin tüm imkânları bölgeye seferber edilmiş olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği birinci önceliğimizdir. İlçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için gerekli tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.