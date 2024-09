Başkan Erdoğan, Yeni anayasa için net konuştu: İlk 4 madde için tartışma yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Türkiye'nin ekonomide, demokraside, küresel siyasetle hak ve özgürlüklerde hedeflerine ulaşabilmesi için yeni anayasaya ihtiyacı var. Siviller eliyle yapılmış tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuz. Darbe mahsulü mevcut Anayasa'nın yapılan tüm değişikliklere rağmen Türk demokrasisine yakışmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizi yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile buluşturma irademizi farklı vesilelerle çok net biçimde ortaya koyduk. Yeni anayasadan neyi murat ettiğimizi, kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Şiddeti teşvik etmediği, terörü övmediği, hakarete varmadığı sürece katılmasak ve doğru bulmasak dahi farklı fikirlere müsamahayla yaklaşmak zorundayız. Siyasette bu çizgiyi daima korumaya gayret ettik. Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz.Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yok. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yok. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açık. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Milletimizi darbe anayasasından kurtarıp bir an önce Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yeni anayasa sürecine yapıcı ve mutedil bir anayasa anlayışıyla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz.Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında müteahhitlik sektörü geliyor. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik listesinde ülkemiz, 43 firmayla temsil ediliyor. Dünyanın en büyük 225 teknik müşavirleri listesinde 8 firmamız bulunuyor. Firma sayısı itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra 2. sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz.Koronavirüs salgınıyla beraber global ekonomide bozulan dengelerin halen yerli yerine oturmadığını görüyoruz. Son 70 yılın zirvelerini gören enflasyonun sorun olmaktan çıkmasının biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor. Kuzeyimizdeki savaşın olumsuz etkilerini henüz aşamadan İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle artan gerilim ciddi bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında hemen her gün yeni bir krizle, yeni bir siyasi istikrarsızlıkla veya çatışmayla karşılaşıyoruz. Zorluklara rağmen Türk şirketlerinin yakaladıkları ivmeyi korumasını çok kıymetli buluyoruz.Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörü, ülkedeki ideolojik çevrelerin haksız eleştirilerine maruz kalıyor. Tenkit sınırlarını aşan, neredeyse düşmanlık derecesine varan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bugüne kadar inşaat sektörünün gelişmesine, büyümesine yönelik her adımımız 'israf' yaftası vurularak itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Müteahhitlik firmalarının özellikle yurtdışında yazdığı başarı hikâyesi ısrarla görmezden geliniyor. Havalimanlarından otoyollara, hükümet binalarından prestij projelerine kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. Biraz ekonomi bilseler, dünyayı tanısalar inşaat sektörünün ne derece kritik bir konuma sahip olduğunu anlayabilirler.İnşaat alanındaki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Ülkemizde 6 milyon insan doğrudan ve dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlıyor. Firmalarımızın yurtdışında aldığı işler hem ülkemize döviz kazandırmakta hem de Türkiye'nin marka değerini yükseltmektedir. Rakamlar, ülkemizin bu alandaki başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 32 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık. 2023'te Rusya-Ukrayna çatışması gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlara rağmen yıllık proje büyüklüğü 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2000'li yılların başında ortalama proje bedeli 21 milyon dolar iken 2023'te bu rakam 65 milyon dolara ulaştı. Sektörün geleceğiyle ilgili tahminler bu noktada umutlarımızı artırıyor. En büyük 250 müteahhitlik firmasının toplam uluslararası gelirleri 2002'de 106.5 milyar dolar seviyesindeydi. 2023'te bu tutar 430 milyar dolar sınırına geldi. 2030'larda bunun 750 milyar dolara çıkması bekleniyor.Hiçbir temeli olmayan eksen kayması tartışması, Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor iftirası, Avrupa'yla köprüleri atıyoruz paranoyası bunlardan biriydi. 2024 Türkiye'sini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkûm etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlık. Türkiye'nin dış politikada kendine yeni rotalar keşfetmesi tenkit edilecek değil takdir edilecek, övgüyle karşılanacak bir çabadır. Politikamızı, bölgesel ve küresel meselelerdeki tutumumuzu anlamamakta ısrar edenler hatta anlayıp da inatla çarpıtanlar olduğunun farkındayız. Bunlara asla kulak asmıyor, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir ağırlık merkezi haline getirmek için her imkânı değerlendiriyoruz. Bayatlamış eksen tartışmalarının bizim nazarımızda geçerliliği yok. Türkiye'nin ekseni de rotası da üyesi olduğumuz, parçası, mensubu olduğumuz ittifaklar da belli. Türkiye olarak yüzümüz elbette Batı'ya dönüktür. Ancak bu Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz, Doğu'yu ihmal edeceğimiz, Doğu'yla ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni programının ardından Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan'la sohbet edenler arasında şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun da yer aldığı görüldü. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı ekipleri de eşlik etti. ANKARACumhurbaşkanıErdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yıKülliye'de kabul ettiTürkiye'nin, üstünde darbe gölgesi bulunmayan, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa hazırlaması için TBMM'nin yeni yasama yılı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. TBMM Başkanlığı ve AK Parti, "toplumun birlikte anayasaya hazırlayacağı" yeni bir modeli gündeme getirmeyi planlıyor. Buna göre Kurtulmuş, ekim ayı ile birlikte siyasi partilerden STK'lara, üniversite ve meslek kuruluşlarına kadar toplumun tüm kesimlerine anayasa değişiklik önerilerini hazırlayıp TBMM'ye göndermeleri çağrısı yapacak. TBMM'de bir havuzda toplanacak öneriler toplumun nasıl bir anayasa istediğini de ortaya koyacak./ ANKARA