Türkiye’nin siber kalesi USOM

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazı ve telsizleri patlatması, teknolojik cihazlara uzaktan erişimin getirdiği riskleri de yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin siber güvenlik alanında oluşabilecek zafiyetin önüne geçmek için kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bu anlamda kritik önem taşıyor. Türkiye'yi siber tehditlere karşı koruyan USOM bünyesinde 2 bin 300'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi personeli bulunuyor. USOM tarafından 17 milyon IP adresi siber güvenlik zafiyetlerine karşı sürekli taranıyor. Merkez tarafında, her gün 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği engelleniyor. Bu kapsamda geçen yıl 140 bin büyük saldırının önüne geçildi.Türkiye'nin siber kalesi olarak nitelendirilen USOM'un dijital alandaki riskleri daha önceden görerek tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörü dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı uyardığı ve alınması gereken önlemleri listelediği öğrenildi. USOM'un önerileri şöyle:Öncelikle sistem güvenlik dokümanı hazırlanmalı.Personel için "Kabul Edilir Kullanıcı Politikası" oluşturulmalı, kendilerine teslim edilen bilişim cihazı ve yazılımlar ile neleri yapıp neleri yapmayacakları bildirilmeli.İşyerinden bir personel ayrıldığında, sisteme yeni bileşen eklendiğinde, sistemde bir cihaz arızalandığında tüm süreç sistem güvenliği açısından kontrol edilmeli.Misafirlerin internete erişimi için oluşturulan ağdan kullanıcı ve sunucu ağlarına erişim engellenmeli.İç ağda bulunan sunucuların internete çıkış yönündeki trafiği güvenlik duvarı üzerinde kısıtlanmalı.İsrail tarafından Lübnan'da çağrı cihazlarına düzenlenen saldırı nedeniyle gözler elektronik cihazlara çevrildi. Elektronik herhangi bir cihazın uzaktan müdahale ile patlatılabileceği endişesi paniğe de neden oldu. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, bu endişenin yersiz olduğunu ancak özellikle kamu kurumlarının ihale yoluyla elektronik cihaz almasının sakıncalı olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Üstündağ, "Telefonları geçtiği bir imalat testleri ve sertifikasyon var. Bunların ardından birisi kırsa da içine sızsa da en fazla yapabileceği şey bütün fonksiyonları aktif etmektir. Bunu bile yapsanız bu şekilde eşzamanlı bir patlama olamaz. Bunu yapan bizim cep telefonlarımıza da sızar ve patlatır fikri yanlış. Buradan çıkarılması gereken bir ders var. Kamu kurumları herhangi bir elektronik cihazı ihaleyle satın almamalı" dedi.SABAHMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekâtlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."ANKARALübnan'daçağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan erişimle patlatılması, diğer elektronik cihaz ve araçların da aynı yöntemle bomba gibi kullanılabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Enerji Üretim Uzmanı Uğur Toptaş, çağrı cihazları ve telsizlere uzaktan müdahalenin bir benzerinin elektrikli araç piyasası için de geçerli olduğunu ifade ederek, "Elektrikli araçların başka bir şekilde kontrol edilebilme tehdidi söz konusu. Çağrı cihazı olayından sonra olay nereye gidecek, açıkçası belirsiz" diye konuştu. Toptaş, bu yıl itibarıyla teknoloji savaşlarının başka bir boyut kazandığına işaret ederek, ABD'nin dünyadan manuel vitesli araç topladığını ve bunun teknoloji savaşlarının ne kadar yakıcı hale geleceğinin bir fragmanı olduğunu kaydetti.SABAH